В Чернигове судья уснул во время слушания дела

Высший совет правосудия возбудил дисциплинарное дело в отношении судьи Черниговского апелляционного суда Александра Евстафиева за вероятный сон во время судебного слушания.

Об этом стало известно из видео, опубликованного участником судебного заседания, пишет 368.media.

Олег Буштрук, который уже шестой год судится с коллекторами, которым банк продал его кредит, странное поведение судьи снял на видео. На нем видно, как голова судьи клонится вниз, будто дергается, потом склоняется на сторону.

Слышу, кто-то сопит, храпит. Я не понимаю, что происходит.

Мужчина уверяет, что именно из-за вероятного сна судьи, который, якобы, заметили все присутствующие, председательствующая судья сделала технический перерыв.

Участник процесса выложил в Интернет три из десяти отснятых минут видео.

Отмечается, что жалобу на судью написал Виталий Кравчинский, у которого указанный судья ранее рассматривал дело. Мужчина убежден, что такое поведение судьи свидетельствует о ненадлежащем отношении к участникам процесса.

В апелляционном суде Александр Евстафиев работает третий год. Всего осуществляет правосудие на протяжении 22 лет. За всю карьеру это первое дисциплинарное дело против него. В то же время, судья отмечает, что ранее в его адрес поступали жалобы. О причине внезапного сна сам Евстафиев говорить не хочет.