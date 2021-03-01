«Не били. Но зэки не рады появлению Навального»

Правозащитник рассказал, как Навального встретили во владимирской «красной» колонии

Оппозиционера Алексея Навального доставили в покровскую ИК № 2 во Владимирской области, сразу по приезде его не били. Об этом «Открытым медиа» рассказал правозащитник, активист фонда «Русь Сидящая» (признан иноагентом) Руслан Вахапов со ссылкой на осужденных этой колонии.

По его словам, заключенных удивило, что «приемку» этапа 27 февраля сотрудники колонии провели строго по правилам внутреннего распорядка и никого не били, хотя физическая сила часто применяется к вновь прибывшим. При этом осужденные в ИК № 2 не в восторге от прибытия Навального.

«Зэков пугает неизвестность, там все не рады появлению Навального — у них только жизнь в заключении наладилась, а теперь могут гайки закрутить [ужесточить режим]», — пояснил Руслан Вахапов.

Правозащитник добавил, что Алексея Навального сейчас ждет двухнедельный карантин, после чего его переведут в один из отрядов. Вахапов подтвердил, что в покровской ИК № 2 большое влияние имеет так называемый «актив» — заключенные, которые сотрудничают с администрацией.

В этой же колонии отбывал наказание активист Константин Котов по «московскому делу». «Это очень режимная красная колония, где оказывается психологическое давление на заключенных. Режим [ИК-2] действует за счет морального подавления», — рассказала ранее Znak.com адвокат Котова Мария Эйсмонт.

Еще один сиделец из этой колонии — националист Дмитрий Демушкин — отмечал, что это одна из самых жестких «красных» колоний, где всем управляют сотрудники ФСИН и группа подконтрольных им заключенных.

Напомним, по решению Симоновского райсуда Москвы Алексею Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Поводом для этого стало заявление ФСИН о том, что политик нарушал условия испытательного срока. Решение устояло в Мосгорсуде. По расчетам адвокатов Навального, оппозиционер освободится только в августе 2023 года.