Есть такая личность, по сути презренный пережиток МММ и заряженной воды Алана Чумака — Александр Николаевич Пан.

С этой фамилией он не родился. В панское достоинство шляхетный Сашко возвел себя сам: необходимость смены фамилии в благородном искусстве овладевания чужими деньгами возникает часто. После колоссальных по своим масштабам пирамид Questra World Александр Николаевич Пан (Прочухан) вернулся к истоками — в родную Винницкую область, где купил закрытие уголовных дел.

Но злые люди узнали его новое имя, и начали, образно говоря, порицать, да припоминать ему старые грехи. На беду у Александра Николаевича как раз были деньги и вдохновение. Последние два фактора — прочный фундамент большинства жизненных катастроф. Пан Прочухан стал «чистить» интернет от злобных нападок. И в конце концов настолько обнаглел, что купил следователя и судью, состряпал дело о мошенничестве — это его собственная статья УК 190 — и закрыл более четырехсот сайтов. Точнее запретил доступ к ним из Украины через Нацкомиссию. Подмахнула весь этот срам судья Катерина Григорьевна Плахотнюк.

А тут как раз попался какой-то В.А. Зеленский

Тем временем силы отдельного гвардейского ордена Цили Зильбермана 95-того квартала находились в пылу сражений с Медвечуком и его братом-близнецом Ведмедчуком. Запрещали телеграм-каналы, следуя в мутной кильватерной струе Роскомнадзора. И новая история про то, что Зеленский запретил 400 сайтов была совсем не нужна. Поднялся некислый скандал, и прежде чем президент успел послать какую-то куколку рассказать, что это не он — все знали: это он.

Мне 42!

Баритоновая истерика привела в движение всю госмашину. Дальше была ловля следователя. Его поймали почти что за хвостик: он уже был на границе страны, со значительной суммой денег в тайничке. Судью не поймали: она выехала заранее. Ну и конечно поймали самого Александра Николаевича Пана (Прочухана), поставили на счетчик и мучили. Возможно даже обзывали плохими словами. Заодно, по традиции этого острова — внесли в базу «Миротворец», которая уже разрослась до размеров государственного телефонного справочника.

Решение о блокировке сайтов никем не выполнялось и было стыдливо подтерто с сайта органа, имитирующего регуляцию интернет-контента на Украине.

О некомпетентности СМИ

Шавки сходили с ума пачками. Новости застали врасплох, и украинские порталы в альтернативную реальность увидели «мощный удар по российским пропагандистам».

Им не было одиноко — российские порталы в альтернативную реальность говорили о том, что провинциальные и нишевые сайты, небольшие независимые СМИ США, сайты по продаже жалюзи и джазовые сборники и компроматчики — это краса и гордость русской литературы. На которую нападает В.А. Зеленский. Было весело.

Невесело было только Александру Николаевичу Пану Прочухану. И еще долго не будет весело — воспитывать его будут остервенело и всем миром.

Некоторых войн лучше не выигрывать, некоторые победы страшнее поражений — вот урок, который должен вынести средней руки мошенник, который хочет решить свои репутационные проблемы через суд и следователей.

arhivi.info