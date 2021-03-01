Трабер обернется Дрозденко ЛОЭСКом

«Авторитеный» бизнесмен Илья Трабер готов «пободаться» с властями Ленобласти за миллиард, и это при том, что возможные связи с Дрозденко и так помогли ему закрепиться в регионе.

Как сообщает корреспондент УтроNews, областная электросетевая компания ЛОЭСК вновь подала в суд иск против властей Ленинградской области. Суть претензий заключается в том, что комитет финансов Ленобласти уже несколько лет изымает из выручки компании по 1 млрд рублей. Конфликт давний и основывается он на решении ФАС по итогам проверки в 2018 году. Тогда антимонопольной службе «не понравились» какие-то тарифные решение компании в 2015 и 2018 годах. Теперь компания намерена возместить финансовый ущерб за счет властей.

Отметим, что сейчас компания ЛОЭСК на 75% принадлежит бизнесменам Илье Траберу и Рамису Дебердееву. Они официально приобрели акции компании еще в вначале 2020 года. Примечательно, что это первое предприятие бизнесменов, связанное с энергетикой. До этого они плотно занимались Приморским УПК, а с недавних пор стали и совладельцами группы «Аксель» – один из крупнейших автодилеров Петербурга.

Теперь Траберу и Дебердееву придется продолжить борьбу с властями Ленобласти. Однако почему эти распри все еще идут? Ведь Трабера в регионе называют не иначе, как «ночным губернатором». Дружен он, по слухам, и с настоящим главой региона – Александром Дрозденко.

Александр Дрозденко

К примеру, еще осенью прошлого года СМИ подозревали дочь губернатора Юлию Дрозденко в связях с людьми, которые управляют структурами, близкими к Траберу – ей, по слухам, принадлежала недвижимость на 96 млн рублей, которые появились после того, как супруга Дрозденко продала свою долю в «Усть-Лужской ПТК» Дмитрию Слепову, а он был партнером сына бывшего губернатора Ленобласти Вадима Сердюкова, который вел дела с Трабером. Отсюда и возникло предположение, что действовали они в интересах именно Ильи Трабера. Ведь он, как известно, питает слабость к портам, а Ленобласть – это его основная вотчина.

Отметим, что покупка акций ЛОЭСК – это, кажется, чисто символический жест, ведь, по слухам, Трабер и без того неофициально «рулил» делами на предприятии через Сердюкова и уже бывшего владельца ЛОЭСК Дмитрия Симонова. Они вместе возглавляли компанию ООО «Росток», которая в свое время и владела теми 75 процентами ЛОЭСК и впоследствии, по слухам, «слили» свои доли Траберу.

Вложение в ЛОЭСК, очевидно, очень выгодное. По состоянию на 2019 год компания выручила 8 млрд рублей, а чистая прибыль составила аж 1,5 млрд.

При этом сам Трабер покупал ее за 8 млрд рублей. Шесть он взял в банке и добавил 2. Об этом писало издание «47news». Сейчас компанией руководит Сизов Андрей, также выступающий гендиректором в «Приморском УПК».

Бывший владелец ЛОЭСК Дмитрий Симонов, продавший свою долю Траберу, теперь вложился в новую фирму – ООО «ЭФЕСК-ПГС», занимающуюся добычей песка. Примечательно, что партнером в этом бизнесе выступит вышеупомянутый сын бывшего губернатора Ленобласти Вадим Сердюков.

При этом ходя слухи, что в «ЭФЕК-ПГС» произойдет то же самое, что стало с ЛОЭСКом – его, возможно, передадут все тому же Траберу. Бизнесмен подминает под себя одну бизнес-отрасль Ленобласти за другой?

Выходцы из девяностых

Поговаривали, к слову, что с Дебердеевым Трабер «дружил» еще с конца девяностых. И будто бы даже они были как-то связаны с КГБ. Об этом писал The Insider (признан иноагентом в РФ).

Трабера также называли «неофициальным» хозяином Выборга. Якобы под его надзором делался любой бизнес в городе. Выборгский строительный завод, компания «Вэнко», а также Выборгский порт – все их приписывали именно Траберу. Об этом писала «Новая газета».

К слову, такой успех Трабера на бизнес поприще некоторые считают следствием связей с криминальным миром. Ходили слухи, что он водил дружбу с «авторитетом» Владимиром Барсуковым (Кумариным). Также был инцидент в Испании, где в 2008 году задержали многих криминальных «шишек». При этом испанские правоохранители якобы хотели дотянуться до Трабера, но не смогли. Об этом писало РБК.

Так почему господин Трабер бодается с властями Ленобласти за этот миллиард, ведь под его контролем находится компания, делающая огромную прибыль? Кажется, причина кроется в неуемных аппетитах бизнесмена.

Тем не менее в нынешнем споре с антимонопольщиками Дрозденко не спешит выгораживать Трабера. Однако и тому есть причина. Дело в том, что с властями Ленобласти конфликт не только у ЛОЭСКа, но и у другого крупного игрока на этом рынке.

Дело в том, ЛОЭСКу, похоже, приходится выступать и против своего конкурента, и против властей Ленобласти. Весной 2020 года ФАС возбудил уголовное дело против комитета по ценовой политике Ленобласти и конкурента ЛОЭСКа якобы за то, что те «давили» на ЛОЭСК. Об этом писал телеканал «Санкт-Петербург».

Поговаривают, что власти Ленобласти отдают предпочтение в этой «борьбе» именно конкуренту ЛОЭСКа потому, что, по слухам, на вице-губернатора по экономике Дмитрия Ялова давит руководство как раз этого самого конкурента. Ну а комитет по тарифам – это вотчина именно Ялова. Об этом писало издание «47news».

Похоже, что у комитета по финансам есть свои фавориты в этой гонке. И Дрозденко здесь бессилен?

Как бы то ни было, вся эта «возня» сказывается в первую очередь не на бизнесменах, для которых Ленобласть – лишь еще один проект, а на обычных жителях, у которых отключается свет каждую зиму. Об этом, к слову, писало сетевое издание «Онлайн47.ру».

Стоит ожидать, что Трабер не отступится, ведь скорее всего это не война за миллиард, а война за место под солнцем и за репутацию. Миллиард здесь – так, просто бонус. Ну а Дрозденко придется разрываться меж двух огней – служебным долгом и «другом». А жители Ленобласти свечки зажгут, да газ на кухне включат.

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