Познер против православия

Популярный телеведущий Владимир Познер назвал принятие православия «одной из величайших трагедий для России». Скандальное заявление прозвучало в программе «Церковь. Критика» на YouTube-канале «Серафим».

Владимир Владимирович выразил мнение, что крестивший Русь князь Владимир ошибся, выбрав это направление христианства.

По его наблюдениям, основные ответвления христианской веры по-разному повлияли на социально-экономическое развитие исповедующих их народов. Так, в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, в католических – лучше, чем в православных, а в православных – хуже всех. «И я это объясняю именно религией, а не чем-то другим», – заявил Познер. И добавил, что Русская православная церковь среди прочего не выступала против крепостного права, из-за чего «рабский менталитет стал характерным для России».

В РПЦ подобные изречения сочли провокацией. Корифей отечественного ТВ пытается поставить под сомнение исторический путь многих народов, отметил замглавы Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. При этом он не считает, что ситуацию следует рассматривать «в уголовно-правовом измерении».

Однако высказывания Познера всё же задели за живое религиозных активистов, которые попросили проверить их законность. «Оскорбление чувств верующих, конечно же, налицо», – уверен координатор движения «Сорок сороков» Владимир Носов.

Некоторые историки между тем признают: протестантская этика в странах, где эта религия победила, действительно стала хорошим фундаментом для развития капитализма. В её основе лежит принцип, что обогащение и личный успех – это богоугодные вещи. Однако факторов, которые привели к нынешнему уровню жизни в разных странах, гораздо больше, и религия здесь не главное. Во многом процветание католических и протестантских государств определяется тем, что они были частью мировой колониальной системы. Православные же страны колониями не владели и подобных источников благосостояния не имели.

Николай Сванидзе, историк, телеведущий

– Смешно говорить о том, что было бы с Россией, прими она другую религию вместо православия. Рассуждать на такие темы просто непродуктивно, тем более что тысячу лет назад, когда Россия выбирала религию, ни протестантизма, ни католицизма ещё не было. Нельзя сводить успех Запада к какому-либо одному фактору. Роль в этом сыграло и сочетание религиозных приоритетов, и культура, и традиции. Но то, что протестантские страны более продвинутые, – это факт, и Познер это заметил не первый.

Роман Лункин, руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН

– Познер действительно повторяет банальную мысль о том, что все страны развиваются в соответствии с религиозной концепцией. Такая мысль сильно упрощает понимание религиозного и экономического развития разных стран мира. Западные страны, достигнув определённого уровня процветания, отказались от религиозных ценностей. Кроме того, Познер не учитывает, что в Европе есть целый ряд православных стран, которые живут достаточно хорошо. Или где православие является одной из государственных религий, как в Финляндии.

Евгений Гурьев, историк

– Любое так называемое отставание вызвано в первую очередь не религией, а государственным устройством, историческими обстоятельствами. Ну не переживала, например, Западная Европа монголо-татарского нашествия. Не испытала Европа крестовые походы, нашествия арабов, персов, турок, как испытала Византия. Отсюда и разница в историческом развитии.