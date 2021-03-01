Мантуровщина от Геленджика до Бурятии. Как социолог во главе Минпрома сделался миллиардером

На базе документов, полученных от неравнодушных людей (скорее всего, это утечка от порядочных людей, которые ещё остались в российских государственных структурах), «Наша версия» сделала анализ заводской ситуации 2004-2006 годов, периода карьерного становления Мантурова в Республике Бурятия.

Из анализа напрашивается вывод, что в то время Мантуров действовал, совершенно не боясь контроля/проверок со стороны органов. Но Бурятия слишком далеко от Москвы, чтобы улан-удэнские правоохранители не заметили вывода столь значительных средств из местного завода, в то время, когда в дотационном регионе существует множество проблем, на решение которых в республиканском бюджете банально не хватает или совсем нет денег.

7,5 млн долларов США – огромная сумма для Бурятии (хотя, по статистике выведения из России сотен миллиардов на зарубежные счета, для правоохранителей Москвы – это погрешность, как говорят математики – «о»-малое… что символизирует незначительную погрешность). Мы решили продолжить публикацию данных, посвящённых Мантурову, потому что и дальше этот гражданин будет возглавлять одно из ключевых министерств России, промышленности, за которую он отвечает, лучшего ждать не приходится. Подтверждение этому, недавнее официальное предложение министра Мантурова о передаче в ОАЭ производства композиционных материалов. Похоже, что министр, ответственный в России за промышленность, пытается продать остатки этой самой промышленности или её новые разработки тем, с кого может получать гешефты. Это нормальная практика «коммерсов», которые по-другому не умеют реализоваться в сложных рыночных условиях.

Кстати, ещё ранее, когда Денис Мантуров с позиции ОАО «ОПК Оборонпром» контролировал байкальский авиазавод, предпринимались попытки передать технологию производства самого востребованного российского вертолёта в Китай.

Недавно на канале «Редакция» Алексея Пивоварова вышел репортаж под названием «Как живёт Геленджик на фоне скандала с дворцом». В нём рассказывается о небольшом российском приморском городке, который в начале этого года прославился на весь мир. Примерно на 32-й минуте ролика, повествующего о жизни города, местная журналистка Илона Грачевская, на вопрос «Редакции»: «а кто управляет городом?», отвечает термином – «мантуровщина». Из продолжения разговора следует, что именно Денис Мантуров является негласным хозяином этого города.

По нашему мнению, термин «мантуровщина» не ограничивается исключительно Геленджиком. Деятельность Дениса Валентиновича поистине многогранна, исследуя её, можно попробовать обосновать применение этого термина как минимум ещё к одному субъекту Российской Федерации.

В недавно опубликованном материале «Гражданин соврамши» наше издание коснулось вопроса возникновения огромных финансовых ресурсов в семействе торгово-промышленного министра. По имеющимся открытым данным «Версией» было доказало, что никаких 20-ти лет успешного бизнеса, о наличии которых говорил министр, не существует. Это расследование оказалось очень актуальным и, неожиданно для нас, нашло отклик в Бурятии – из этой далёкой республики в редакцию поступили любопытные документы. Благодаря полученной информации, мы можем более подробно описать один из методов вывода средств бурятского авиационного завода на зарубежные счета и показать схему влияния Мантурова в правительстве этой республики.

Нажитое непосильным…

Но, для начала, проведём некоторую количественную оценку высказываний министра. Возвращаясь к интервью Дениса Мантурова телеканалу РБК, отметим, что на вопрос о происхождении столь высокого дохода за 2019 год министр заявил: «[Тогда и была возможность] заработать и сформировать тот доход, который мне и сегодня позволяет (и семье в целом) обеспечивать размещение средств где-то на депозитах, за счёт чего формируется мой доход и моей супруги, моих детей и других членов семьи».

То есть, со слов министра, его доход 2019 года сформировался за счёт размещения средств на банковских депозитах. Несложные вычисления позволяют нам определить объём личных вложений торгово-промышленного министра в банках. Как известно, за 2019 год им был задекларирован доход в размере 586 млн. рублей. По данным ЦБ РФ в 2019 году максимальная ставка по банковским депозитам менялась в коридоре от 7,5 до 6,0%. Следовательно, на «министерских» депозитах на начало 2019 года должно было находиться от 7,813 млрд. до 9,767 млрд. рублей. Но, как было отмечено в предыдущей статье о происхождении семейного богатства Мантурова, каких-либо значительных накоплений в период так называемого «свободного бизнеса», которые могли превратиться к началу 2019 года в многомиллиардное состояние у будущего министра нам обнаружить не удалось.

Лихие 2000-е

Вообще-то, официально в России «лихими» принято считать 90-е (время первоначального накопления капитала), но персонально для Дениса Валентиновича это всё-таки 2000-е. Именно в начале этого периода с помощью созданного им ОАО «ОПК Оборонпром» («Оборонпром») он получил полный контроль над бурятским авиазаводом и другими оборонными предприятиями на просторах нашей необъятной Родины. Поступившие в редакцию документы позволяют нам в точности воспроизвести методы, благодаря которым, предположительно, семейство министра и умудрилось накопить столь значительный начальный капитал.

Итак, напомним, в прошломматериале мы обратили внимание читателя на то, что на официальный вопрос следственных органов Республики Бурятия (по поводу расследования в отношении перевода средств за рубеж), сменивший Дениса Мантурова на посту гендиректора «Оборонпрома» Андрей Реус, ответил в стиле «не слышали, не видели не знаем…». В частности, в пункте 4., письма исх. № ОП 10/09-3636 от 22.09.2008 года, Реус сообщает о том, что «Оборонпром» не проводил отдельную оценку экономической эффективности заключённых ОАО «У-УАЗ» и компанией «А1 Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia» (A1 Sp. z o o.) договоров. Вот это собственник! А ведь часть акций ОАО «У-УАЗ» были переданы (не проданы!) в управление «Оборонпрома» из государственного имущества, другая часть приобретена на рынке, опять же за средства российского бюджета, который регулярно «закачивал» в созданную Мантуровым структуру, увеличивая её уставной капитал. Так зачем же государственное имущество было передано в «Оборонпром»? Неужели, чтобы вывести финансово-хозяйственную деятельность бурятского предприятия (и других) из-под государственного контроля?! Ведь ранее, подобные вопросы контролировали госструктуры, отвечающие за использование государственного имущества, а это уже другой уровень ответственности.

Справедливости ради, надо отметить, что Андрей Реус возглавил «Оборонпром» значительно позже событий, которые в 2007-2008 году заинтересовали следственные органы республики. Тут все вопросы нужно было задавать Денису Мантурову, ведь всё это развивалось как раз при его непосредственном патронаже – до 2007 года он возглавлял «Оборонпром» и по должности, как гендиректор этой структуры, получивший по Указу президента в управление государственное имущество в виде акций авиационного завода, должен был контролировать происходящие процессы. Но не тут-то было… Как раз при Мантурове стали происходить подобные метаморфозы.

Случай действительно анекдотический. Как следует из полученных редакцией документов, деньги на указанную в ответе Андрея Реуса компанию были переведены в качестве комиссионного вознаграждения за поставку вертолётов в Чехию. Основанием к переводу 7,5 миллионов долларов польской компании явилось всего одно письмо директора этой компании Ержи Кпрждецки от 17.09.2004 года, в котором он сообщает Леониду Белых, о том, что некая чешская компания LOM подписала некий контракт на поставку либо 16, либо 18 вертолётов, на сумму либо 95250000-00 либо 107100000-00 долларов США. И вот за это «либо-либо» польская фирма просит выплатить ей 17% от суммы контракта. Неправда ли, забавное письмо? Но, самое смешное, что завод-то платит! При этом, деньги, со счёта завода в «Номос-банке», вместо Польши уходят в Швейцарию.

Примечательно, что саму поставку осуществлял ФГУП «Рособороэкспорт», а ОАО «У-УАЗ» выполнял лишь рублёвый внутренний договор (Государственный контракт № Р/4203114210-43978 от 11.02.2005 года).

Однако, самое интересное, что по данным польских регистрационных органов компания A1 Sp. z o o. (стр. 53-54 «Monitor Sądowy i Gospodarczy» № 234/2005) находилась в ликвидации с августа 2005 года и с этого момента её название было изменено на «A 1 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Likwidacji» или более коротко «A 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI». Ликвидатором компании, по данным польского реестра числился некий псевдо-поляк Владимир Кокин (Kokin Wladimir), он же должен был подписывать все документы от имени этой «экзотической польской компании». Так, что указанный в письме на имя Леонида Белых Ержи Кпрждецки, судя по всему, персонаж вымышленный. По крайней мере, в регистрационных документах польской компании нам обнаружить его не удалось. Да и компания эта очень странная, она была организована 02.08.2004 года, а уже через год была запущена её ликвидация. Не удивительно, что следственные органы Бурятии заинтересовались этой сделкой, ведь, как известно, в процессе ликвидации компании не ведут активной хозяйственной деятельности, тем более не заключают новых контрактов, которые, априори, не могут быть выполнены (сотрудники-то уже распущены, в штате один ликвидатор).

Так как эта сделка была бюджетной, то при проверке расходов в 2007 году ей заинтересовались следственные органы республики. Но в этом же году Сергей Чемезовкомандировал Дениса Мантурова в правительство и, как утверждают наши источники, из Москвы пришёл приказ остановить следствие, вероятно потому, что его продолжение могло вывести на Дениса Валентиновича. Конечно, российским следователям логично было бы поинтересоваться, кто был реальным получателем столь крупной суммы в Швейцарии? Но, так как Андрей Реус посчитал, что 7,5 млн. долларов сущий пустяк для «Оборонпрома», дело общими усилиями замяли.

Бурятская «мантуровщина»

То, что в те времена, вытворяли ставленники Дениса Мантурова на бурятском авиазаводе, очень хорошо характеризует ещё один поступивший в редакцию документ (датированный 29.11.2007 года). В докладной записке главного бухгалтера Юрия Гавриленко, поданной на имя бессменного гендиректора ОАО «У-УАЗ» Леонида Белых, говорится о вольностях с финансами предприятия (в том числе и бюджетными). Их позволяли себе ставленники Мантурова, Вячеслав Козлов (ныне замгендиректора АО «Рособоронэкспорт») и Сергей Жёлтиков, ставший впоследствии министром промышленности и торговли Бурятии (назначается по квоте Минпромторга – прим. редакции). Подробно описывать их «художества» мы не будем, достаточно ознакомится с приведённой докладной запиской, заметим лишь, что указанные манипуляции с остатками на счетах авиазавода, реализуемые ими на ОАО «У-УАЗ» через местное отделение Сбербанка, взяты из 90-х. Именно в то время директора или финансовые руководители ещё советских предприятий договаривались с руководством различных народившихся на просторах России банков о том, что они будут как можно дольше держать остатки на их счетах. А за это банкиры им выплачивали вознаграждения, но, отнюдь, не в пользу предприятий, а персонально. По всей стране, если хорошо вспомнить, тогда были задержки с выплатой зарплат, но банки и руководители крупных (тогда ещё государственных) предприятий жили очень даже достойно. Впоследствии, подобные накопления руководства шли на скупку акций у обедневших работников за копейки – вот так в постсоветской России появился класс собственников. В основной массе, они были сомнительных моральных устоев. И не удивительно, что впоследствии очень много приватизированных предприятий банкротилось и распродавалось как недвижимое имущество и земельные наделы.

Думаете, Леонид Белых дал ход этой докладной? Ошибаетесь – главбух Гавриленко был скоропостижно уволен, а в январе 2008 года был выведен из состава членов Правления улан-удэнского авиазавода. Жёлтиков и Козлов, указанные в докладной, наоборот, пошли в гору.

В Правительстве Бурятии, в качестве заместителя председателя до недавнего времени трудился ещё один персонаж, вышедший из мантуровского вертолётного холдинга – Алексей Мишенин. Правда, в конце 2020 года ему не повезло. Сотрудники ФСБ вскрыли его махинации (он руководил, входящим в вертолётный холдинг Новосибирским АРЗ) и поэтому ему пришлось покинуть правительство.

Но, с увольнением Мишенина, «мантуровщина» в Бурятии не закончилась, в новом составе правительства остался (известный нам по докладной) Сергей Жёлтиков, при этом он расширил свои полномочия – теперь его министерство будет называться Министерство промышленности, торговли и инвестиций. Это не удивительно, пока его «шеф» занимает достойное место федерального министра, ему опасаться нечего. Хотя, как знать? Мишенин, вольно обращаясь с финансами вверенного ему Новосибирского АРЗ, видимо, тоже так думал…

О деятельности федерального министра Мантурова можно писать много – жизнь его достаточно многообразна. Так что не зря в Геленджике влияние Дениса Валентиновича получило свое нарицательное имя – «мантуровцина». Этот термин не ограничивается Геленждиком, он даже не ограничивается Бурятией, и поэтому мы с нетерпением ожидаем, когда изучением этого чисто российского феномена («мантуровщины») займутся компетентные органы», — пишет автор «Нашей версии» Сергей Кокорин в публикации «Мантуровщина».

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