Фахівці попередили про можливі зсуви ґрунтів у столиці

Через весняне сніготанення та опади зростають ризики водонасичення ґрунтів схилів та активізації зсувних явищ.

Про це повідомили у київському комунальному підприємстві «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» (СУППР).

«З метою запобігання можливим аварійним ситуаціям, пов’язаним зі зсувами ґрунтів, усім суб’єктам господарювання (землекористувачам, керівникам підприємств, організацій, установ та об’єднань, власникам земельних ділянок, розташованих у зсувонебезпечній зоні), необхідно дотримуватись вимог протизсувного режиму», — йдеться в повідомленні.

Щоб запобігти деформаціям і руйнуванням будинків, балансоутримувачам необхідно обстежити протизсувні споруди (водостоки, лотки, дренажі, підпірні стіни тощо) та забезпечити їх постійну експлуатацію.

Також у СУППР закликають прибрати та вивезти сніг з доріг, тротуарів, майданчиків для відпочинку, прибудинкових територій, які знаходяться на схилах і поруч із ними.

: vechirniy.kyiv.ua

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