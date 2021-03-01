Оксана Марченко могла погибнуть в Гидропарке: всплыли подробности

Пустившаяся в паломничество кума Путина и супруга Медведчука Оксана Марченко рассказала о переломном событии в своей жизни, после которого она уверовала в Божье заступничество и в милость Богородицы.

По ее признанию, которое звучит в новом трейлере фильма Марченко «Паломница», в детстве она едва не утонула на пляже в Гидропарке. Впоследствии же многие из ее одногруппников по ВУЗу погибли в перестрелках или от наркотиков.

«Я всегда мысленно благодарю Богородицу. Ведь она никогда не оставляла меня, но поняла я это, пережив бури и напасти. Почему мне удалось выжить, едва не утонув на пляже в Гидропарке? Как пережила бурные девяностые, когда много моих одногруппников погибли в перестрелках или от наркотиков», — говорит женщина в кадре.

Она также отмечает, что теперь всегда, если наступают «тяжелые испытания», видит только одни следы на песке — следы Бога, который несет ее на руках.

Премьера фильма назначена на 5 мая.