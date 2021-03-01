ЖК Taryan Towers: что известно о скандальном элитном новострое Киева

В сентябре прошлого года общественность столицы негодовала. Тогда СМИ массово писали о резонансном событии, а киевляне активно обсуждали скандал в социальных сетях. О чем идет речь?

О масштабном пожаре, который произошел на незаконно построенном 34 этаже одиозного ЖК «Taryan Towers» в центре Киева. Согласно Единойгосударственной электронной системе в сфере строительства, ЖК «Taryan Towers» была разрешена максимальная высота лишь в 31 этаж, но шустрые «эксперты» из «Познякижилбуд» незаконно достроили еще четыре этажа. Как видим, последствия таких махинаций не заставили себя долго ждать. Что известно о строительстве ЖК «Taryan Towers» и его застройщиках – одиозном семействе Мхитарян? А также, что о пожаре и новострое говорят сами киевляне?

Напомним, вечером 2 сентября 2020 года в самом центре столицы, в Печерском районе Киева, знатно загорелся 34 этаж элитной высотки ЖК «Taryan Towers». Тогда в тушении масштабного пожара, который был виден далеко вокруг, принимали участие 30 пожарных и 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Через неделю после пожара издание «Актуальная правда» провело собственное расследование и озвучило интересные подробности. Ключ аферы содержится в том, что владельцам запретили строить выше 31-го этажа, но те, наплевав на запрет, построили еще четыре этажа. Распоряжение о максимально доступной высоте здания указано в Единой государственной электронной системе в сфере строительства.

Как сообщает сайт, из-за этого самоуправства еще пару лет назад Службой безопасности Украины вместе с Генеральной прокуратурой было начато расследование. Открыли уголовное дело по ч.2 ст.364 (примечание 1) УК Украины, так как в столице запрещено строительство выше, чем колокольня Печерской Лавры. А именно этот пункт законодательства относительно украинского культурного наследия наглым образом нарушило семейство Мхитарян, которое и строит это скандальное здание.

ЖК «Taryan Towers»: что известно о застройщиках

У этой элитной застройки целых два застройщика:«Позняки-Жил-Буд» и «Тарян Групп». Две эти компании оформлены на некую Каграманян Рузанну Размиковну, которая является матерью Артура Мхитаряна. Она же является бенефициаром этих компаний.

Первый застройщик – акционерное общество «Позняки-Жил-Буд» имеет статусный капитал 175 000 гривен.

Данная компания числится в 8 санкционных списках.

В судебном реестре относительно АО «Позняки-Жил-Буд» числится 58 документов.

Второй застройщик – корпорация «Тарян групп» со статусным капиталом в 12 000 грн. Уполномоченным лицом выступает Артур Мхитарян.

Корпорация также числится в тех же санкционных списках.

Кто такой Артур Мхитарян

Как сообщало популярное всеукраинское издание «Новое время», хозяин «Taryan Group» Артур Мхитарян, весьма и весьма зажиточный человек.

Его состояние вместе с владениями отца Нвера Мхитаряна издание «Новое время» и «Dragon Capital» оценили в 114 миллионов долларов. В 2019-м году они заняли 44-ю позицию в рейтинге самых богатых украинцев.

Кстати, доходы старшего Мхитаряна, согласно данным ресурса Pep.org.ua еще в 2011-2013-х годах были зашквальными…

Объемы недвижимости в те года просто шокируют…

Отец одиозного семейства Нвер Мхитарян родом из Армении. В далеком 1996-м году он создал компанию «Познякижилстрой». Его избирали депутатом Верховной Рады на протяжении трех созывов. На протяжении с 2002-го по 2006-й года он был в провластном блоке «За единую Украину». Далее с 2007-го по 2014-й он был среди регионалов.

После ухода из партии регионалов он выехал на ПМЖ в ОАЭ, а его бизнес возглавил сын Артур Мхитарян. Уже в 2015-м компания «Познякижистрой» вошла в состав одизной нынче корпорации «Taryan Group».

На данный момент эта корпорация строит ЖК «Taryan Towers». А в 2018-м году этот предприниматель инициировал публичное противостояние с правоохраниельными органами. Артур Мхитарян записал видеообращение к тогдашнему президенту Порошенко, в котором сделал заявление о том, что его шантажируют сотрудники Службы безопасности Украины. Правоохранители, а именно СБУ и Генпрокуратура возбудила уголовные дела относительно строительства ЖК «Taryan Towers» без разрешения Минкультуры. При этом бизнесмен заявил о том, что ему якобы сделали предложение «порешать вопрос» за миллион баксов. При этом, он заметил, что ему даже предложили дать эту взятку квартирами в том самом ЖК. Он типа отказался. После его публичного заявления, против компаний «Познякижилстрой» и «Taryan Towers» было закрыто уголовное дело… Подробнее – читайте здесь.

По «горячим» следам пожара на ЖК «Taryan Towers»

А теперь вернемся к тому самому скандальному пожару на этом элитном новострое, который так всколыхнул в прошлом году общественность Киева.

В данном видео – все подробности скандала.

А вот и еще материалы о том пожаре.

Видеоматериал «Грошей» в рубрике «Секретные материалы»:

Видеозапись youtube-канала Review News:

112 телеканал:

Заметим, что влияние данной семьи весьма весомо, ведь даже была удалена новость о таком масштабном пожаре с сайта Госслужбы спасения, а это официальный документ по действующему законодательству.

Первоначально новость о пожаре на 34 этаже новостроя была опубликована, но потом пропала. При этом на ФБ новость сохранилась. Об этом писало издание «Актуальная правда».

Также журналисты сайта рассказали еще об одном уголовном деле под номером 42019100000000276.

В нем речь идет о незаконном строительстве элитной многоэтажки «Taryan Towers», которое возводится в пределах территории школы № 47. Как отмечали правоохранители, расстояние между школой и возводимым новомодным ЖК имеет грубые нарушения всех имеющихся государственных норм: строительных, противопожарных и санитарных. Кроме этого, следователи отмечали, что строительство проводится с нарушениями норм, а также правил в сфере строительства, а это чревато угрозами гибели людей или причинения вреда здоровью детей.

А что говорят сами киевляне о пожаре на ЖК «Taryan Towers», а также о самом строительстве

Даже не будем комментировать. Мы просто собрали отзывы с разных сайтов, а также под видеоматериалами о пожаре на незаконно построенном 34-м этаже данного здания.

P.S. Что здесь добавить? Пафосно, дорого, коррупционно… Интересно, чем же завершится вся эта история с грандиозным коррупционным строительством ЖК «Taryan Towers»…

Продолжение следует…

Максим Прохоренко