Полуголый сын депутата в неадекватном состоянии сбил военного прокурора и его жену

В Астрахани сын бывшего депутата на огромной скорости сшиб двух пешеходов, переходивших улицу. Молодой человек был почти без одежды и находился в неадекватном состоянии, по всей вероятности – под воздействием наркотиков. Пострадавшие пешеходы – военный прокурор и его супруга – получили тяжёлые травмы и переломы. Видеозапись инцидента оказалась в Сети

В центре Астрахани утром 28 февраля произошел шокирующий дорожный инцидент с участием сына бывшего местного депутата. Молодой человек в неадекватном состоянии, находясь за рулем дорогой иномарки, сшиб двух пешеходов, переходивших улицу Адмиралтейскую. Видеозапись произошедшего оказалась в Сети.

Как видно на записи, двое людей спокойно переходят улицу, как вдруг откуда ни возьмись на дороге появляется автомобиль Toyota Camry, несущийся с огромной скоростью. Он врезается в пропускающий пешеходов Hyundai Solaris, который от удара отбросило на опору линии электропередачи, а задней частью в результате заноса мощнейшим ударом сносит мужчину и женщину.

Сообщается, что виновника аварии зовут Артем Леванов. Ему 26 лет, и он является сыном бывшего депутата от «Единой России» Василия Леванова, который входил в состав предыдущего созыва Думы Астраханской области.

Известно, что виновник аварии был почти без одежды и находился в неадекватном состоянии. Вполне возможно, что сын депутата перед тем, как сесть за руль, употребил даже не алкоголь, а наркотики.

Что же касается пострадавших, то известно, что Леванов сбил 43-летнего военного прокурора и его 37-летнюю жену. Они получили тяжёлые травмы и переломы. У водителя Hyundai Solaris – ушибы и ссадины.