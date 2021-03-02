В Україну привезли перший автомобіль на водні: працює без зарядки?

Ось і дочекалися. В нашу країну приїхали перші водневі машини, а саме Toyota Mirai. Правда, привезли диво техніки не офіціали, а бізнесмени. Ви звичайно запитаєте: а де це все заправляти? Відповідь коротка і проста. Заправних станцій немає і найближчим часом вони не з’являться.

Якщо вивчити історію, автомобілі на водні зовсім не новинка. Але, ця технологія вже багато років залишається перспективною і не може перебратися в категорію робочої. Причин багато. Виготовляти водень досить дорого. Щоб зробити водень, потрібно витратити багато електрики. Крім того, за фактом такі машини є електрокарами, В паливних елементах водень вступає в реакцію з киснем і відбувається викид енергії. Потім ця енергія заряджає акумулятор. Який в свою чергу вже дає енергію електромоторам. Якось все дуже складно, чи не так? Мабуть з цієї причини водневі машини Ілон Маск назвав повною нісенітницею.

Крім того навколо водневих технологій існує дуже багато міфів, деякі з яких мають вагомі підстави. Наприклад, що такі машини далеко не безпечні. Наприклад водень в паливному баку закачується під тиском 200 !!!! бар.

: mashyna.com.ua

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