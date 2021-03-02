Чи можна приймати антибіотики під час вагітності?

Антибіотики здатні вбити тільки бактерії і ніяк грибки або віруси. Ці препарати, навпаки, при тривалому їх застосуванні, можуть викликати грибок, наприклад кандидоз. Найчастіше бактерії сильніше призначених антибіотиків, тоді лікар повинен призначити вам інший медикамент. У антибіотиків є і зворотна сторона, а саме велика кількість побічних ефектів. Вони дуже впливають на печінку і нирки. Крім цього, вони вбивають не тільки шкідливі бактерії, але і корисні теж.

Вагітним жінкам антибіотики можна пити тільки в дуже рідкісних і екстрених випадках і тільки під наглядом лікаря у лікарні. На першому триместрі вагітності антибіотики краще постаратися чимось іншим замінити, так як вони можуть погано вплинути не тільки плід, що розвивається. У другому і третьому триместрі плід вже більше захищений, але все ж без лікаря ніколи ніяких антибіотиків не приймайте. Є ситуації, коли застосування антибіотиків просто необхідно. У таких випадках краще пройти тест на те, яка саме бактерія викликала у вас захворювання, і лікувати її належними препаратами. Якщо можливості провести тест у вас немає, лікар повинен призначити вам антибіотик широкої дії.

Ось список хвороб, коли застосування антибіотиків необхідно:

● пієлонефрит або захворювання нирок;

● бронхіт, ангіна або запалення легенів;

● інфекції кишечника;

● опіки, рани, сильні травми;

● зараження крові або сепсис.

Природно, для матері антибіотики не представляють ніякого ризику, а от для дитини ризик є, особливо на той орган, який розвивається в період прийняття медикаментів найінтенсивніше. Але якщо ви зіткнулися з випадком, коли прийом антибіотика необхідний, краще вилікуватися, щоб не було ще більш серйозних наслідків.

: nashamama.com

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