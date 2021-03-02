Григорій Решетник вперше показав обличчя наймолодшого сина

Григорій Решетник з дружиною Христиною минулого року стали батьками. Пара ділиться своїми сімейними фото, проте не показують наймолодшого сина Сашка.

Та цього разу чоловік вирішив відкрити завісу особистого життя. Сім’я Решетників знялась для обкладинки глянцю “Отдохни”. Повідомляє Глянець.

Григорій з сім’єю позували у білих вбраннях. Христина вклала волосся та зробила яскравий макіяж. На руках батьки тримали наймолодшого Сашка. Хлопчик зацікавлено дивився у камеру.

Фанати були дуже раді, що сім’я поділилась своїм особистим з публікою.

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Допис, поширений Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

: trserial.net.ua

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