Франківець на велосипеді дістався вершини Говерли (фото)

Франківець Роман Шутка піднявся на засніжену найвищу гору України – Говерлу – взимку на велосипеді.

Про це, передає Укрінформ, повідомила Асоціація велосипедистів Івано-Франківська у Фейсбуці.

Як зазначається, Шутка, який має великий досвід тренувань, інструкторства та подорожей горами України і Європи, здійснив сходження на Говерлу на велосипеді 23 лютого. При підйомі на вершину він перебував на велосипеді не весь шлях, але спуск цілком здійснив на велосипеді.

Старт відбувся з Козьмещика (с. Лазещина), фініш – також у Козьмещику. Це стандартний туристичний маршрут із жовтим маркуванням. Велосипедист понад два тижні вичікував комфортну та безпечну погоду та ретельно готувався до подорожі.

«Температура коливалась від -7°С вночі до +3°С вдень. На сонці навіть було до +15°С… Вітер був 2-4 км/год (фактично, штиль). Лише о 12-ій дня на вершині почався досить сильний вітер, але вже на 200 метрів нижче все знову заспокоїлось. Після полудня сніг почав трохи підтавати і їхалось вже не так комфортно, як на початку. Доводилось ще більше уваги приділяти стану натоптаної стежки», – розповів Роман.

Загалом підйом на вершину гори тривав 5 годин, а спуск – близько 1:40 (із зупинками для зйомок). На вершині велосипедист провів приблизно 1 годину.

: ukrinform.ua

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