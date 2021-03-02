Мишустин проведет связь в труднодоступные места РФ

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Поручение Мишустин дал по результатам своей поездки в Псковскую область. Вопрос обеспечения мобильной связью будет лежать на Минцифры. Ведомству предстоит проработать его до 1 апреля 2021 года. В кабмине отметили, что поручение появилось после того, как в Псковской области пожаловались, что в небольших населенных пунктах «в ряде районов мобильная связь неустойчива, а порой вообще отсутствует».

В этом году министерство также должно обеспечить установку базовых станций в десяти пунктах области — Маево, Линово, Жадрицы, Макушино, Стехново, Руново, Шилово, Плессы, Гаврово и Дуброво.

Еще одно поручение Мишустин дал Минздраву и Минтруду. До 1 апреля они должны проанализировать, как используется транспорт, приобретенный в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Машины предназначены для перевозки пожилых людей, которые проживают в сельской местности. По результатам работы ведомства должны актуализировать рекомендации, чтобы такая техника использовалась намного эффективней.

«Во время посещения строящегося в Пскове «Социального городка» и беседы с представителями общественности Мишустин заверил, что программа по социальному транспорту будет не только реализовываться дальше, но и масштабироваться», — напомнили в Правительстве.

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