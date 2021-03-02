Бывшего главу Пенсионного фонда пристроили на новую работу

Не прошло и месяца после отставки, как Максим Топилин получил назначение на солидную должность

Бывший руководитель Пенсионного фонда России Максим Топилин, отправленный в отставку в этого поста в начале февраля, заступил на новое рабочее место. Как и предсказывалось ранее, он будет трудиться в ОАО «Российские железные дороги».

Как информирует со ссылкой на представителей ОАО «Российские железные дороги», Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора – председателя правления компании. Какие конкретно обязанности он будет выполнять в этом качестве – не сообщается.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что в «Единой России» рассматривают вопрос о включении Топилина в избирательный список на грядущих выборах в Государственную Думу. Отмечалось, что экс-глава Пенсионного фонда сам захотел выдвинуть свою кандидатуру и его переход в ОАО «Российские железные дороги» этим планам не помеха.

Напомним, в начале прошедшего месяца премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением освободил от должности главы Пенсионного фонда России Максима Топилина, назначив на его место Андрея Кигима, который с 2013 года возглавлял Фонд социального страхования. Также в его послужном списке работа на руководящих должностях в Сбербанке и Росгосстрахе, работа в правительстве, руководство объединениями страховых компаний – Всероссийским союзом страховщиков, Национальным союзом страховщиков ответственности, Российским союзом автостраховщиков.

Также сообщалось, что смена руководителя Пенсионного фонда России связана с готовящимся его объединением с Фондом социального страхования. Между тем, источники «Известий» не исключают, что преобразование может оказаться более масштабным: в новую структуру может также войти и Фонд обязательного медицинского страхования.