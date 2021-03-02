Тіна Кароль зізналась, що стала веганкою

Відома українська знаменитість Тіна Кароль спантеличила фанів своєю новиною. Жінка зізналась, що стала веганкою. Вже протягом місяця популярна співачка зовсім не вживає м’яса.

За словами Тіни Кароль, таке рішення для себе вона прийняла ще перед поїздкою до Намібії. Про веганство жінка повідомила на сторінці в Instagram. Співачка запостила ролик, в якому показала свою поїздку до Намібії.

У дописі Тіна Кароль написала, що усвідомила для себе, в чому полягає щастя. Вона навчилася масштабніше мислити та відчула свободу, навіть, на фізичному рівні. Також Тіна Кароль назвала тварин рівноправними дітьми нашої природи. Артистка відмовилась від вживання м’яса й зізналась, що відчуває себе дуже щасливою.

Фани були дуже здивовані рішенням Тіни Кароль. На їхню думку, саме поїздка до Намібії так вплинула на жінку. Проте, шанувальники підтримали вибір виконавиці й похвалили її за сміливість.

: wona.com.ua

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