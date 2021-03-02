Эстонская прокуратура может заняться Хилларом Тедером из-за крымского бизнеса

К генеральному прокурору Эстонии Андреасу Пармасу обратилось издание Postimees. Журналисты-расследователи направили материалы, доказывающие ведение бизнесменом Хилларом Тедером бизнеса в Крыму, пишут УНН.

Пармас считает, что “если выяснится, что Хиллар Тедер мог совершить другие преступления, такие как нарушение международных санкций, можно будет решить, предъявить ему дополнительное подозрение в продолжающемся уголовном деле или передать материалы украинским правоохранительным органам для решения”.

«Согласно опубликованных материалов, Хиллар Тедер в своих переписках с Михаилом Меркуловым, СЕО Arricano Real Estate Plc, и адвокатом компании Евгением Малеевым, в обход международных финансовых санкций, вел переговорный процесс с ВТБ банком для получения кредитных средств для своего проекта ТРЦ “Южная галерея“ (Крым). Это большой торговый центр в Симферополе, строительство которого закончилось в 2014 году, когда был аннексирован Крым. Он по-прежнему работает и является одним из самых прибыльных проектов Arricano, согласно отзывам Лондонской фондовой биржи, оплачивая налоги в Российскую казну.

При этом, сам Тедер и его коллеги понимали очевидную противоправность своих действий и уголовную ответственность за несоблюдение санкций и продолжение работы в Крыму. Это подтверждается опубликованным письмом Меркулова, в котором прямо говорится, что начались сложности с украинским СБУ, поскольку контакт с Крымом – преступление. В ответ на это, Тедер дал указание искать новый менеджмент из числа лиц, зарегистрированных в ДНР и ЛНР, но проживающих в Киеве.

Сам Хиллар Тедер уже не в первые находится в Эстонии под следствием. В 2019 году в Хьюстонском уездном суде он дал признательные показания, что в 2014 году тайно финансировал Центристскую партию, с целью получения в своих интересах выгодных решений от Горуправы», — пишут УНН.

В Украине имя Тедера стало известно благодаря скандалу вокруг скандала с ТРЦ “Скай Молл”.

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Эстонская прокуратура может заняться Хилларом Тедером из-за крымского бизнеса обновлено: 2 марта, 2021 автором: Redactor