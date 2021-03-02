Группа сотрудников посольства Украины в Польше занималась контрабандой денег, золота и сигарет

ГБР раскрыло деятельность организованной группы лиц, в которую входят действующие и бывшие сотрудники посольства Украины в Республике Польша, а также военнослужащий управления Государственной службы специальной связи и защиты информации в Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Указанные лица занимались незаконным перемещением товаров подакцизной группы через государственную границу Украины в страны Европейского Союза, используя дипломатические иммунитеты и привилегии, а также служебный транспорт.

Отмечается, водитель посольства Украины в Республике Польша и один из секретарей представительства МИД Украины перевозили товары подакцизной группы на служебном грузопассажирском микроавтобусе.

К указанной деятельности был привлечен работник Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Закарпатской области и экс-сотрудник Посольства, а также сын последнего — ныне действующий атташе по консульским вопросам посольства Украины в Республике Польша.

28 февраля 2021 года микроавтобус был остановлен при выезде из пункта пропуска, за рулем которого находился водитель Посольства и атташе по консульским вопросам Посольства Украины в РП. В ходе осмотра транспортного средства были изъяты 140 тысяч долларов, 67,2 тысячи евро, 11,6 тысячи польских злотых, 16 килограмм золота и 8826 блоков с сигаретами.

Ориентировочная себестоимость изъятых табачных изделий по предварительным подсчетам составляет около 1,5 млн гривен.

Предварительная квалификация правонарушения: незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров ч. 1 ст. 204 УК УК.