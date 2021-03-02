Калинину не пристроить бетон

Петербургские власти до сих пор не смогли определиться с местом, куда перебазируется ОАО «АБЗ-1».

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что место будет выбрано сразу же после подготовки проектной документации, сообщает корреспондент УтроNews.

Перебазирование предприятия поручил проработать Президент России Владимир Путин. Возможный переезд обсуждается шестой год подряд, при этом жители Коломяги регулярно жалуются на вредные выбросы завода.

На сегодняшний день проект перебазирования оценивается в один миллиард рублей, а также предложены участки в промзонах Белоостров и Конная Лахта. Острая необходимость расположения производства вблизи города оправдывается логистическими требованиями. К примеру, доставка горячей асфальтобетонной смеси до места укладки должна осуществляться в течение часа. На данный момент, на предложенных территориях нет никаких ограничений.

Кроме того, в Коломягах, где сейчас расположен завод, нет никаких ограничений, а производство переберется на другое место только в случае, если «АБЗ-1» согласует с городскими властями «принципиальное решение о целесообразности такого перебазирования и градостроительного преобразования территорий».

Напомним, что группа компаний «АБЗ-1» является лидером среди предприятий Северо-Запада России по внедрению новых технологических решений в сфере дорожно-мостового строительства, в частности, в продвижении технологии литых и теплых асфальтобетонов, битумных эмульсий, модифицированного битума на строительном рынке страны. Объединяет шесть производственных предприятий. Общая численность работников – более тысячи человек.

«АБЗ-1» базируется на Новосельской улице с 1979 года. Территория находится в частичной собственности завода.

В 2015 году Смольный начал говорить о возможном переезде завода из Коломяг. Спустя год асфальтобетонные компании, находящиеся на территории в Коломягах – ВАД и «АБЗ-1» – вложили средства в улучшение производства. После чего чиновники заявили, что благодаря модернизации производство в несколько раз снизило негативное воздействие на окружающую среду.

Однако, по заявлениям жителей, запах переработанных нефтепродуктов никуда не проходить, так и витает в воздухе.

Отметим, что жители Конной Лахты и Белоострова, наряду с экоорганизацией «Зеленый крест» прошлым летом говорили, что недовольны таким положением вещей. Так как завод будет граничить с экотропой «Сестрорецкое болото», а поверхностные и почвенные воды будут стекать в заказник, а также то, что производство может расположиться рядом с жилыми домами и санаторием. Вряд ли россияне, желающие оздоровиться, захотят это сделать рядом с дурнопахнущим заводом…

Ходят слухи, что владелец «АБЗ-1», миллиардер Владимир Калинин решил организовать переезд так как узрел выгоду для себя – он сможет не только заработать, но и покрыть издержки от уменьшения количества госзаказов на дорожные работы.

В августе прошлого года о тяжелых временах Калинина писало издание «Восход Инфо» когда он начал активно торговать своими активами. Тогда 25% компании «БалтНедвижСервис» готова была приобрести группа «Синара» Дмитрия Пумпянского. Благодаря чему, в случае успешного совершения сделки доля «АБЗ-1» составила бы 65%.

Но и на этом приключения Калинина не закончились. В прошлом году итало-турецкий холдинг ICAConstruction, который занимался строительством трассы М-11, «опрокинули» «АБЗ-Дорстрой» (входит в «АБЗ-1») на 54,5 миллионов рублей.

После того как компания не получила деньги за выполнение субподряда в рамках строительства трассы, она обратилась в суд. Затем истец попросил суд наложить обеспечительные меры в размере задолженности ICA. Суд определил арестовать деньги генподрядчика, отменить это решение в первой инстанции турецкой компании не удалось.

Весной 2020 года власти Санкт-Петербурга подняли вопрос сокращения расходов на строительство и ремонт дорог на 33% в связи с эпидемиологической ситуацией. Недолго думая, он решил затеять переезд дабы компенсировать издержки. Специалисты говорят, что участок в Коломягах можно продать за 1,4 миллиарда рублей, а переезд обойдется в 1,1 миллиард рублей. Таким образом путем нехитрых вычислений Калинин сможет забрать себе лишние 300 миллионов рублей.

Из всего вышеизложенного складывается впечатление, будто бы миллиардер Калинин готов пойти на все, лишь бы не ущемлять свои интересы. И неважно, как будут себя чувствовать окружающие люди и среда?

utro-news.ru