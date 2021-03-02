На одній із вулиць Києва на пів року обмежать рух

На вулиці Борщагівська розпочали новий етап капітального ремонту

У Києві до 1 вересня 2021 року частково перекриють вул. Борщагівську через запланований ремонт.

Про це повідомила пресслужба комунальної корпорації “Київавтодор”.

Зазначається, що на вулиці Борщагівська розпочали новий етап капітального ремонту, тому рух частково обмежать.

Оновлюємо покриття на ділянці між просп. Повітрофлотським і вул. В. Гетьмана (Індустріальний шляхопровід) у напрямку Борщагівки, – йдеться у повідомленні.

Підготовчі роботи триватимуть протягом кількох тижнів. Потім розпочнеться ремонт тротуару та облаштування велодоріжок. Київавтодор планує виконати роботи у найближчі місяці.

: parlament.ua

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