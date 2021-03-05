У Києві судитимуть підприємця за самовільне захоплення землі на озері Срібний Кіл

Обвинувачений завдав територіальній громаді Києва збитки на більш ніж 2,6 млн гривень

У Києві судитимуть підприємця, який самовільно спорудив заклад громадського харчування на березі озера Срібний Кіл, та здавав його в оренду.

Без належних документів чоловік захопив земельну ділянку, звів майданчик з альтанками і здав його в оренду.

Ця земля є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. Тому Київська міська прокуратура вже завершила слідство та направила обвинувальний акт до суду.

За даними прокуратури, своїми діями обвинувачений завдав територіальній громаді Києва збитки на більш ніж 2,6 млн гривень.

Зараз обвинувальний акт спрямований до Дарницького районного суду Києва для розгляду по суті.

Крім того, прокурором заявлено цивільний позов про відшкодування заподіяної шкоди на вищевказану суму.

: glavcom.ua

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