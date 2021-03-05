Спецоперация в Армении: в полицию доставили 15 человек, среди них – два «вора в законе»

Полиция Армении в четверг провела спецоперацию в Эчмиадзине (Армавирская область), сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.

Отмечается, что с известного в Эчмиадзине объекта «Антараин дзайнер» («Звуки леса») в полицию были доставлены 15 человек. Они были на автомобилях Lexus, Toyota Land Cruiser, Porsche Panamera, BMW. Транспортные средства доставлены на спецплощадку Вагаршапатского отдела полиции.

По данным сайта, среди доставленных в полицию – двое «воров в законе», которые больше известны в криминальном мире, как Зап Ленинаканский и Жиро Шаумянский.

Силовое ведомство пока не сообщает, в связи с чем граждан доставили в отдел полиции.

Напомним, в январе 2020 года парламент Армении принял во втором и окончательном чтении поправки к Уголовному кодексу, направленные на борьбу с преступным миром. Согласно закону, создание уголовной группировки (банды) будет караться лишением свободы сроком от 5 до 10 лет. Наказание усиливается, если группировку создаст лицо уголовного мира (тюремный заключенный, либо «вор в законе», либо «авторитет»), либо если ее создаст служащий Вооруженных сил и других силовых структур, либо если ее поможет создать государственный чиновник. Тогда наказание составит 8-12 лет лишения свободы. (