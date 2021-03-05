Редкую графику Ван Гога продали на лондонском аукционе за $10,4 млн

Набросок Винсента Ван Гога «La Mousmé» 1888 года был продан на аукционе Christie’s за 10, 4 миллиона долларов.

Об этом сообщает портал Artnews.

В понедельник в Нью-Йорке лондонский аукционный дом Christie’s продал группу из восьми рисунков из семейной коллекции арт-дилера Томаса Гибсона за 25,3 миллиона долларов (стартовая цена – 15,8 миллиона).

Лидером среди работ стал редкий рисунок французской девушки Винсента Ван Гога под названием La Mousmé (1888). Рисунок молодой натурщицы, выполненный ближе к концу жизни художника, был продан за 7,5 миллиона фунтов стерлингов (10,4 миллиона долларов).

Первые владельцы – евреи Курт и Генриетты Хиршланд, они лишились своего имущества во время Второй мировой войны. В 1943 году работа оказалась в амстердамском музее Стеделик, и только в 1950-х годах наследникам Хиршланд вернули графику. Позже в свою коллекцию ее приобрел Томас Гибсон.

Во время создания рисунка Винсент Ван Гог был вдохновлен романом Пьера Лоти “Мадам Хризантема”. Сама картина вошла в коллекцию Национальной галереи искусства в Вашингтоне.

Тем не менее это далеко не рекорд для работы Ван Гога на торгах – в 1997 году на аукционе Sotheby’s в Лондоне один из его рисунков продали за 14,6 миллиона долларов.