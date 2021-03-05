Рейтинг найбільш довговічних автомобілів створили експерти

Рейтинг найбільш довговічних автомобілів склали експерти американського порталу iSeeCars.

У списку опинилися 16 моделей різних брендів, власники яких не скаржилися на серйозні несправності після 322 тис. км пробігу. Для рейтингу експерти проаналізували 11,8 млн старих автомобілів і віддали відразу шість місць у першій десятці моделям японської компанії Toyota (Тойота). Про це повідомляється на веб-сторінці порталу.

Очолив рейтинг позашляховик Toyota Land Cruiser — фахівці зазначають, що 16,3% цих машин залишаються на ходу після того, як «наїздять» понад 300 тис. км. Другу позицію теж посів джип від «Тойоти» — Toyota Sequoia з результатом 11,2%. Замикає першу трійку Chevrolet Suburban з помітно меншим показником у 5,1%.

Крім того, японський автовиробник зайняв ще п’яту, шосту, восьму та дев’яту позиції — позашляховик 4Runner (4,1%), седан Avalon (3,9%), гібридний кросовер Highlander (3,8%) та пікап Tundra (3,7%). На трьох рядках розташувалися автомобілі, які вироблені в США — Ford Expedition (4,9%), Chevrolet Tahoe (3,9%) та GMC Yukon XL (3,6%).

Також у рейтинг потрапили:

Honda Ridgeline — 3,4%;

Honda Odyssey — 2,9%;

GMC Yukon — 3,3%;

Lincoln Navigator — 2,6%;

Toyota Tacoma — 2,8%;

Toyota Prius — 2,6%.

Експерти зазначають, що в середньому рубіж в 300 тис. км пробігу без серйозних пошкоджень подолав лише 1% вивчених автомобілів.

: racurs.ua

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