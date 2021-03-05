Ілона Гвоздьова відверто розповіла, скільки заробляє в Instagram

Відома українська хореографиня та переможниця шоу “Танці з зірками” Ілона Гвоздьова користується шаленою популярністю. Жінка активно веде свій мікроблог, в якому ділиться зі своїми шанувальниками ефектними світлинами, танцювальними відео, думками та подіями зі свого життя. Наразі у жінки уже більше 300 тисяч підписників, тому вона вирішила розповісти про дохід, який приносить їй Instgram.

Гвоздьова не стала говорити про конкретну суму, але повідомила, що блогерство – це доволі непоганий заробіток. Крім цього, танцівниця назвала свої розцінки на рекламу. Для прикладу, за звичайну публікацію зірка отримує 550 $, а коротеньке рекламне відео у сторіс Ілона оцінює в 300 $. За словами жінки це доволі невелика платня, адже приблизну таку суму вона витрачає на заправку свого авто протягом місяця. Проте, Ілона радіє, що має можливість заробляти, будучи в декреті.

Гвоздьова також зазначила, що через карантин ситуація кардинально змінилася, і заробляти улюбленими танцями стало доволі важко. Крім цього, зірка ще й нещодавно народила другу дитину, що теж зіграло свою роль. Саме тому, сьогодні вона більше блогерка, як танцівниця. До того ж, це приносить їй не тільки гроші, а ще й величезне задоволення.

: wona.com.ua

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