В Україні водіїв можуть зобов’язати проходити ще одні курси

Українських водіїв можуть зобов’язати проходити навчальні курси для підтвердження професійної компетентності. Після їх проходження доведеться також здавати іспит в навчальному центрі.

Про це йдеться в наказі Міністерства інфраструктури України, пише Finance.ua.

Були розроблені різні програми для навчання початкових, початково-скорочених і періодичних навчальних курсів. З урахуванням категорії посвідчення водія та стажу керування транспортним засобом, водіям доведеться проходити той чи інший курс.

Варто відзначити, що після проходження курсу і складання іспиту будуть видавати відповідне свідоцтво про підтвердження професійної компетентності і кваліфікаційну картку водія. Ці документи будуть залишатися дійсними протягом 5 років.

Наказ уже був зареєстрований в Мін’юсті 16.02.2021, а набере чинності з дня офіційної публікації.

Наразі документ відсутній, але відомо, що його порядок містить: процедуру визначення навчальних центрів, які б підтверджували професійну компетентність водіїв, після проходження якої будуть видаватися сертифікати — їх можна буде переоформляти, робити дублікати і анулювати. Також чітко прописані обов’язки і вимоги до навчального центру, де будуть проходити нові курси.

: 4studio.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.