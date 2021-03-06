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Коржаков ответил на слова Павловского о победе Ельцина на деньги олигархов

06.03.2021

Победа Бориса Ельцина на президентских выборах 1996 года не зависела от денег российских олигархов, заявил порталу «Политика Сегодня» Александр Коржаков, начальник Службы безопасности главы государства при президентстве Ельцина.

Коржаков отметил, что выступает категорически против слов политтехнолога Глеба Павловского о влиянии олигархов на победу Ельцина в голосовании. «Он [Павловский] как раз работал под руководством той самой команды олигархов, поэтому сейчас он просто отстаивает свои интересы. Борис Ельцин выиграл не благодаря тем мизерным вкладам. (…) Если существенные финансовые вливания и были, то только от других государств, не от российских олигархов», — пояснил он.

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