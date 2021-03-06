Як кинути курити з першої спроби

У багатьох курців є бажання розлучитися із згубною звичкою, але знайти свій спосіб кинути вдається далеко не кожному

Продовження смерті подібно

Ніхто не хоче потрапити в число 10-15 мільйонів жителів планети, які щорічно помирають від пов’язаних з курінням хвороб. А хвороб цих багато: тут і види онкології (ротова порожнина, легені, стравохід, шлунок і т. Д.), І патології в серцево-судинній системі, і такі неприємні проблеми, як гастрит, хронічний бронхіт, остеопороз – список можна продовжувати і далі.

Зате не потрібно продовжувати дихати тютюновим димом – це факт.

«Кинути палити легко – я сам кидав сто раз», – говорив письменник Марк Твен. І хай не сто, але хоча б раз 8-10 намагався позбутися від нікотинової залежності майже кожен курець.

Ти сам обманюватися радий

Людині, що вирішила вирватися з тютюнового полону, доведеться знаходити свободу поетапно. Перш за все, щодня знижувати кількість викурених сигарет, і якщо через пару місяців число їх скоротиться, наприклад, з п’ятдесяти до п’яти за добу – можна вітати себе з маленькою, але значущою перемогою. А оскільки куріння – не тільки фізика, а й психологія, можна обдурити самого себе. І вживати під час перекуру НЕ цілу сигарету, а лише її половину. Решта або відправляти в урну, або перетворювати в «бичок»: це залежить від ваших фінансових ресурсів (кому-то шкода викинутих грошей).

Банкету не буде!

Крім того, поки ви не курець з приставкою «екс», куштувати нікотин вам краще на свіжому повітрі, де дим розсіється значно швидше, ніж в приміщенні. А в кімнаті задимленість зникне далеко не відразу, і вас чекає «продовження банкету» у вигляді пасивного куріння. Таким чином, при першому варіанті ваша нікотинова трапеза стане ще більш поміркованою.

І ось нарешті ви дозріли для повної відмови від тютюну. Тепер готуйтеся до абстинентному періоду (в просторіччі – «ломка»). «Пухнуть вуха, болить голова» – це не казки: плавали – знаємо. Вночі не легше, ніж днем: насниться вам «Не рокіт космодрому», а запах диму. Головне – витримати перші пару тижнів.

Джентльмени невдачі

Якщо витримали – значить, перемогли. У всякому разі, майже. Але не поспішайте в галасливу компанію, щоб відзначити цю подію: спокуса порушити дане собі ж обіцянку там буде величезний.

Тільки от не треба говорити, що вас убезпечить сила волі – навіть якщо ви в душі індійський йог. По-перше, спрацює стадний інстинкт. Або почуття колективізму – кому як подобається. Пам’ятаєте фільм – «всі побігли, і я побіг»? А тут трохи інакше: «Все закурили, і я закурив». По-друге, пляшка – найкраща подруга сигарети, і вжите спиртне вас змусить потягнутися до запальнички.

Тіло – тютюн

Запальнички, попільнички, навіть фотографії і відео, де ви оповиті кільцями диму, краще викинути і забути, щоб не взятися за старе. Але святе місце порожнім не буває: відтепер з тим же задоволенням, з яким ви раніше виймали сигарети з пачки, вам доведеться діставати сардельки з холодильника. Колишній курець і звірячий апетит – нерозлучна пара.

Не біда – надлишок кілограмів скинете в найближчому тренажерному залі. Тепер вам шлях туди відкритий: ви більше не курець, у якого купа хвороб.

Отже, з першої ж спроби від нікотину можна відмовитися. Спроба, щоправда, трохи розтягнеться в часі, але результат від цього менш цінним не стане.

: zdorovia.com.ua

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