Сергей Фургал готовится к суду присяжных

Обвиняемый в организации убийств экс-губернатор выступил на закрытом заседании с открытой речью

Басманный райсуд Москвы продлил на три месяца арест обвиняемого в организации двух убийств 16-летней давности экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Интересно, что наиболее жаркие споры на заседании разгорелись даже не из-за меры пресечения, а касались формата самого процесса. Следователь по установившейся традиции добился его проведения в закрытом режиме, мотивировав свое ходатайство безопасностью участников. Защитники, в свою очередь, пояснили, что мера пресечения для господина Фургала обсуждается в Басманном суде уже год. Все это время участники заседаний находились под «неведомой угрозой» и уже заслужили боевые награды. Сам обвиняемый потребовал, чтобы и по существу дела его открыто судили присяжные в Хабаровске.

Большую часть времени, как рассказал “Ъ” один из участников заседания, в суде обсуждался сам формат процесса. Поводом для споров стало традиционное заявление представителя Следственного комитета России (СКР) о необходимости обеспечить безопасность участников заседания и на этом основании сделать процесс закрытым. Стоит отметить, что особой необходимости в этом не было — из-за объявленного карантина слушателей в московские суды и так практически не пускают. Тем не менее ходатайство вызвало ожесточенные споры среди участников процесса.

Адвокат Борис Кожемякин рассказал суду, что «неведомые силы», о которых говорил автор ходатайства, стали угрожать участникам процессов с июля прошлого года, когда Басманный райсуд в первый раз избрал Сергею Фургалу меру пресечения. Нависшую над юристами угрозу не удалось устранить и на всех последующих «арестных» процессах, проходивших в районном и городском судах с периодичностью примерно раз в месяц, поэтому всем участникам этих обсуждений, по мнению защитника, уже пора выдавать как минимум медали «За отвагу».

Гласности, а не продлению меры пресечения, как оказалось, была посвящена и речь самого «арестуемого», участвующего в разбирательстве по видео-конференц-связи из СИЗО «Лефортово».

Сергей Фургал, как и на всех предыдущих слушаниях, возмутился закрытостью процесса, пояснив, что ему, как и всем присутствующим в зале, нечего скрывать от людей. Развивая свою мысль, обвиняемый заявил, что после ознакомления с материалами уголовного дела вместе со своими адвокатами составит резолютивное ходатайство в Генпрокуратуру, в котором потребует в том числе открытости суда по существу уголовного дела. По мнению господина Фургала, процесс следует провести в Хабаровске с участием присяжных заседателей.

Как пояснил бывший губернатор края, с собранными СКР доказательствами его вины и показаниями свидетелей в суде должны ознакомиться в первую очередь его избиратели, а также родственники бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, убийства которых господин Фургал, по версии следствия, организовал.

Если хабаровчанам представят убедительные доказательства моей причастности к тяжким преступлениям, никто из них не станет защищать убийцу»,— пояснил бывший политик.

Позицию клиента в суде поддержали адвокаты, отметившие, что и закон требует судебного разбирательства по месту совершения вменяемого в вину преступления, а искусственное изменение подсудности в данном случае можно было бы расценивать как недоверие к Хабаровскому краевому суду, для которого нет никаких оснований.

Отметим, что вопрос подсудности рассмотрения уголовного дела Сергея Фургала по существу будет решаться не в Басманном, а в Верховном суде России после ознакомления с материалами уголовного дела всех заинтересованных сторон. Пока же эта процедура находится в начальной стадии: из 74 томов обвиняемый и семь его защитников успели изучить примерно 20. Как пояснил “Ъ” один из адвокатов, ускорить процесс не позволяет обстановка. Читающие располагаются в небольшом кабинете СИЗО «Лефортово» с одним столом, за которым одновременно умещаются следователь, сам Сергей Фургал и двое защитников. Остальные адвокаты сидят на приставных стульчиках по периметру кабинета или ходят вокруг стола, заглядывая за спину сидящим за столом. «Мы пока не решили, как лучше организовать процесс ознакомления,— пояснил собеседник “Ъ”.— Возможно, перейдем к формату публичных чтений вслух».

При этом сам Сергей Фургал, по словам его защитников, бодр, здоров и полностью готов к судебным дебатам, в которых планирует доказать свою непричастность к инкриминируемым ему двум убийствам и покушению 16-летней давности. У него достаточно еды и одежды, а условия своего содержания арестант считает вполне сносными. Экс-губернатор переживает только из-за невозможности общаться с близкими, звонить по телефону и получать корреспонденцию. По словам защитников, 12 февраля, в день, когда господину Фургалу исполнился 51 год, ему не передали даже направленную в СИЗО поздравительную телеграмму от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Накануне дня рождения арестанту позволили поговорить по телефону с двумя его взрослыми сыновьями и бывшей супругой, однако последний разговор касался в основном неприятной для обоих темы — обстоятельств и итогов произведенного в их общем доме обыска. Еще одним болезненным для именитого обвиняемого вопросом по-прежнему остается эпидемиологическая безопасность в изоляторе — господин Фургал, как врач по образованию и как человек, уже перенесший ранее заболевание легких, серьезно опасается возможного инфицирования.

kommersant.ru