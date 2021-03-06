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Кремль дал оценку обвинениям США о наличии химоружия в России

06.03.2021

В Кремле считают голословными обвинения Вашингтона в наличии у России химического оружия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует  в пятницу, 5 марта.

Он подчеркнул, что Москва давно свернула все связанные с химоружием программы, а все имеющиеся на территории страны запасы были уничтожены. «Вашингтон исходит из абсолютно безосновательного и голословного обвинения [в адрес] России», — сказал представитель Кремля.

Песков заверил, что власти учитывают угрозу новых санкций со стороны США и прорабатывают сценарии для защиты интересов граждан и бизнеса.

Накануне Песков уже комментировал заявление Госдепартамента США о том, что в РФ используют химоружие. В заявлении Госдепа также говорится, что Москва должна гарантировать, что не использует и не собирается использовать химическое оружие против собственных граждан.

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