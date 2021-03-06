Автомобилистам грозит тотальная слежка: кто заработает на сборе данных о водителях?

Государство активно продавливает проект сбора информации с автомобилей, названный «Автодата», несмотря на всеобщее недовольство. А руководит им банкрот с долгами в несколько сот миллионов.

Благими намерениями…

«Автомобили скоро смогут передавать информацию о здоровье владельцев и качестве дорог» – такие сообщения появились в СМИ в октябре 2018-го. Согласно концепции, в России должен появиться проект, который будет собирать и агрегировать транспортные данные, отправляя их в облачное хранилище.

На сегодняшний день подобная информация и так собирается многими компаниями-производителями, но разрозненно. Это данные не только о физиологическом состоянии человека и эксплуатации автомобиля, но и о внешней окружающей среде – например о состоянии дорожного полотна и географии использования. Современный подключенный к интернету автомобиль генерирует около 4 Тб данных в сутки.

Проект получил название «Автодата», а его исполнение было поручено Национально-технологической инициативе (НТИ) «Автонет». Эта структура входит в состав объединения, созданного по поручению президента Владимира Путина. НТИ работает по нескольким направлениям: к примеру, «Аэронет» занимается воздушным транспортом, «Нейронет» – нейрокоммуникациями, «Фуднет» – пищей. Все задачи НТИ были интегрированы в нацпроект «Наука».

Для создания платформы был организован межотраслевой консорциум, в состав учредителей которого вошли: НП «ГЛОНАСС», Федеральное дорожное агентство, Минпромторг, «Роскосмос», «Росавтодор», «Яндекс», «Группа ГАЗ», Российский союз автостраховщиков, фонд «Сколково» и др.

Большой автобрат

Куратором идеи стал Минпромторг, подготовивший соответствующий законопроект (его копия есть у «Собеседника»). На документе стоит подпись замглавы ведомства Александра Морозова. В соответствии с проектом производители автотранспорта и автовладельцы будут обязаны передавать собираемую на специальное оборудование информацию. Оператора системы сможет выбирать правительство. То есть данные с автомобилей будут собираться централизованно, фактически на уровне государства. Там рассчитывают, что таким образом появится крупнейший в мире банк автоданных.

Власти отмечали, что «Автодата» может стать «большим братом» для всех автомобилистов. С ее помощью можно будет выписывать штрафы без камер на дорогах – просто на основе данных, полученных с автомобиля. «Автодата» должна была уже вот-вот превратиться в федеральный закон, нарушение которого повлечет за собой административную или уголовную ответственность.

«Внесение законопроекта в установленном порядке в Государственную думу запланировано в IV квартале 2020 года», – сказано в документе. Однако этого так и не случилось. Авторынок восстал против идеи.

Все против

Законопроект раскритиковали едва ли не все крупные автопроизводители и IT-компании. Среди противников оказались «Яндекс», АО «ГЛОНАСС», Mail.ru, КАМАЗ, Volkswagen, Kia, Hyundai.

– В проекте не указана конечная цель сбора, обработки и использования данных. Многие ключевые определения не конкретизированы или отсутствуют. При этом ведомства и правительство получают широкие возможности решать ключевые вопросы регулирования на уровне подзаконных актов, – возмутился глава Kia в России Александр Мигаль.

Среди противников идеи оказалась и вполне лояльная властям «Группа ГАЗ». На заседании рабочей группы компания проголосовала против создания платформы «Автодата».

– Мы обеспокоены тем, что в текущей редакции законопроекта фактически закрепляется обязанность автопроизводителей предоставлять данные об эксплуатации автомобиля и на основании этой информации «Автодата» планирует предоставлять платные сервисы – в том числе, самим автопроизводителям. Таким образом создается не отвечающая задачам системообразующих отраслей коллизия, когда формируется коммерческий монополист информации в транспортной системе, и всех участников рынка обязывают принудительно присоединиться, – объяснили позицию в пресс-службе «Группы ГАЗ».

Там отметили, что справедливым было бы добровольное участие в проекте как автопроизводителей, так и владельцев техники.

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин считает, что создается очередная монопольная организация, которая будет снимать деньги с потоков информации.

– Законопроект преждевременный и, по нашему мнению, нуждается в доработке, – высказал «Собеседнику» точку зрения компании глава пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев.

В «Автонете» же заявляют, что вся информация в «Автодате» будет защищаться гораздо лучше, чем сегодня, когда ее передача, сбор и обработка никак не регулируются.

– Законопроект, по сути, оставляет неурегулированным вопрос о соблюдении законодательства России и ЕАЭС о защите персональных данных, в том числе об условиях их хранения и передачи, необходимости получения согласия на их предоставление, – парируют в Ассоциации европейского бизнеса, которая объединяет около 500 российских компаний.

При этом власти уже приняли ГОСТы, регулирующие технические аспекты работы с автомобильными данными. Критики считают, что такой подход несет риски для развития цифровизации автомобильного транспорта в России.

28 января РСПП направил вице-премьеру Андрею Белоусову письмо с пожеланием «признать концепцию платформы «Автодата» и проект федерального закона несостоятельными и направить на доработку на основе мнения профессионального сообщества».

Среди основных проблем в РСПП указывают риски утечки персональных данных, безвозмездность передачи данных в систему «Автодата» и необходимость оснащения автомобилей дополнительным оборудованием. Последнее непременно приведет к росту и без того высоких цен на автомобили.

Пресс-секретарь НП «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев сказал «Собеседнику», что в настоящее время законопроект «активно обсуждается».

– Рабочая группа проводит совещания совместно с Ассоциацией европейского бизнеса, – сказал Федосеев.

Чиновник с переменчивым настроением

Инициаторами проекта «Автодата» стали НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет». Обе организации связаны с фигурой Александра Гурко. Этот предприниматель имеет награду правительства «за большой вклад в реализацию проекта создания государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Александр Гурко

Кто такой Александр Гурко

В 2013-м с Гурко был связан скандал с делом о хищении 387,5 млн руб., выделенных на реализацию нескольких государственных целевых программ, в том числе «ГЛОНАСС». В квартире бизнесмена даже прошел обыск, но его самого так и не привлекли к делу в качестве подозреваемого.

НП «ГЛОНАСС» за несколько лет заработало на участии в господрядах почти 4 млрд руб. Главным заказчиком тендеров стал Минтранс. Все они были связаны с системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Среди прочего НП оказывало ведомству услуги по внедрению системы экстренного реагирования при авариях и выполняло научно-исследовательскую работу по этой теме. Надо ли говорить о том, что госзакупки проходили на безальтернативной основе.

Но самое интересное не это. Оказывается, НП «ГЛОНАСС» возглавляет банкрот. В июле 2020-го Арбитражный суд Московской области признал Александра Гурко несостоятельным. Как следует из материалов дела, Гурко задолжал банкам гигантскую сумму по кредитным договорам, из-за чего была открыта процедура банкротства – реструктуризация. Только перед банком «Унифин» его общий долг превысил 274 млн руб.

В нулевых Гурко возглавлял компанию «М2М телематика», также занимавшуюся технологиями ГЛОНАСС. Несколько лет назад она была ликвидирована. На сегодняшний день происходит процедура реализации имущества руководителя рабочей группы проекта «Автодата». Несколько дней назад она была продлена до июля.

Источники «Собеседника» в автомобильной отрасли удивлены столь упрямым лоббированием откровенно сырого законопроекта.

– Против инициативы высказались даже вполне лояльные к властям компании, что говорит о многом. И все равно от этой идеи не отказались, а, напротив, продолжают ее продвигать с диким упорством. Это говорит о том, что лоббисты находятся на самом верху, – утверждает один из наших собеседников.

Среди тех, кто продвигает идею «Автодаты», замглавы Минпромторга Александр Морозов. Уроженец Череповца был назначен на этот пост в 2015-м. А в 2019-м совместно с Александром Гурко представлял проект «Автодата».

Александр Морозов

– У нас же изначально есть возможность создать эту платформу, информация из которой будет доступна всем профессиональным участникам процесса, – говорил тогда Морозов.

Но полтора года спустя он же называет собственноручно подписанный законопроект «откровенно слабым». Его критику вызвал вопрос о праве собственности на информацию, которую будет использовать подключенный транспорт.

«Собеседник» через пресс-службу ведомства направил вопросы о том, с чем связана такая резкая перемена позиции. Вопросы о будущем «Автодаты» мы также направили и Александру Гурко. Ответов пока не поступило.

sobesednik.ru