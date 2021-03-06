По итогам наших публикаций

КТК-Р ждёт «удобную» в схемах «Транснефть-Сервис», но за помощью по терминалу обращается к «Ламналко»

2 марта мы опубликовали несколько тревожных сообщений из Новороссийска, касательно массовой гибели птиц и нефтяной пленке на городских пляжах. В публикации рассматривались разные версии случившегося, в том числе возможные нештатные ситуации на нефтяном терминале консорциума КТК-Р. И вот у нас появилась возможность ознакомить читателей с реакцией на эту публикацию одной из упомянутых сторон.

О работе Морского терминала КТК

15 февраля с.г. в ходе планового осмотра оборудования Морского терминала (МТ) Каспийского Трубопроводного Консорциума в Южной Озереевке (МО г. Новороссийск) после шторма было обнаружено образование гофры на 5-м шланге внутренней линии выносного причального устройства (ВПУ) № 2. Подобная ситуация не является экстраординарной, многослойная конструкция шлангов ВПУ исключает возможность утечки нефти. В соответствии с действующими процедурами подача нефти была прекращена, запорная арматура закрыта.

Действующий подрядчик КТК – ООО «Ламналко» (учредитель – компания с ограниченной ответственностью «Смит Ламналко Лимитед», Кипр), функцией которого является обслуживание выносных причальных устройств – отказался выполнять работы по замене дефектного шланга под предлогом отсутствия технических возможностей и приемлемых погодных условий. Консорциумом достигнута договоренность о выполнении работ в короткие сроки с компанией «Транснефть-Сервис», которая с 16 марта с.г. сменит «Ламналко» в качестве подрядчика на МТ.

Следует отметить, что какого-либо влияния деятельность КТК на экологическую обстановку в районе г. Новороссийска не оказывает. Сотрудниками МТ продолжается инструментальный и визуальный контроль воды в акватории, признаков загрязнений не выявлено. Установленные факты гибели птиц за последние несколько дней связываются отделом экологической безопасности администрации г. Новороссийска, а также членами экологического совета при губернаторе Кубани с аномальными холодами и истощением кормовой базы, что, к сожалению, периодически происходит в периоды резких климатических изменений.

Работа Морского терминала КТК продолжается в штатном режиме, отгрузка нефти производится по графику.

Получив указанный комментарий, мы с готовностью представляем его читателям. Тем более, что в нем впервые открыто говорится об аварийной ситуации на одном из выносных причальных устройств консорциума. Мы очень надеемся, что именно эта ситуация не стала причиной появления в окрестности терминала нефтяной пленки и массовой гибели птиц. Стремясь дать максимально объективную картину происходящего, мы также запросили комментарий у компании ООО «Ламналко», которая упомянута в ответе руководства консорциума. Публикуем их ответ редакции.

ООО “Ламналко” оказывает услуги Морскому терминалу КТК с июня 2010 года. Работы по замене грузовых плавучих и подводных шлангов являются плановыми работами, подразумевающими привлечение дополнительной рабочей силы. ООО “Ламналко” проводило такие работы ежегодно, на протяжении последних 11 лет и обладает всеми техническими возможностями, включая необходимый флот, силами и средствами для выполнения этих видов работ.

АО КТК-Р запросило ООО “Ламналко” заменить поврежденный участок грузовой системы ВПУ 2. По данному вопросу 1 марта 2021 года было проведено совещание с участием генеральных директоров АО КТК-Р и ООО Ламналко, а также представителя головного офиса “Смит Ламналко” (Роттердам). По результатам совещания, 3-го марта 2021 года представитель головного офиса “Смит Ламналко” уведомил в официальном письме Генерального директора АО КТК-Р о том, что данные высокотехнологичные работы требуют на подготовку больше времени, чем оставшиеся дни до истечения срока действия договора, расторгнутого КТК досрочно с 16 марта 2021 года (10 дней). Помимо прочего, в письме “Смит Ламналко” были затронуты аспекты соблюдения таможенного законодательства при проведении таких работ, а также необходимости соблюдения норм экологической безопасности и процедуры КТК, касающейся технологических жидкостей, находящихся в грузовой системе. Непосредственно отказа от выполнения работ “ООО Ламналко” не давало.

В части вопроса, касающегося результатов тендера, сообщаем, что в ООО “Ламналко” до настоящего момента от АО КТК-Р не поступало уведомления о результатах и победителе тендера на морские услуги, объявленного в 2018 году.

Памятуя наши предыдущие расследования, мы выяснили, что в местной прессе всё ещё публикуются объявления ООО «Транснефть-сервис» о наборе персонала для работы на КТК. На сайте госзакупок опубликован тендер от 11 февраля 2021 года на закупку водолазного оборудования стоимостью 3.6 млн евро со сроком поставки в декабре 2021 года, а также рабочих катеров, вероятно для оказания услуг КТК. С представителями ООО «Транснефть-сервис» редакции связаться не удалось, но нам все же было бы интересно узнать из официальных источников, каким образом планируется выполнение данных работ, с учетом того, что, похоже, необходимых сил и средств в наличии в настоящий момент у ООО «Транснефть-сервис» нет, а подобного рода работы ранее ООО Транснефть-сервис вообще не производило.

В условиях аварийной ситуации на перевалке, нам кажется весьма странной та торопливость, с которой руководство терминала стремится разорвать отношения с единственной компанией, способной в сегодняшней ситуации оперативно и качественно произвести подводные работы. Создается ощущение, что просто выполняется заказ на выдавливание одной компании в интересах другой. Но явно не в интересах КТК-Р и с ущербом деловой репутации ПАО “Транснефть”.

Помимо прочего, нам стало известно, что 2 марта 2021 года было проведено ежегодное собрание Акционеров КТК. По версии, озвученной автору, иностранными акционерами был выражен вотум недоверия Генеральному директору КТК. Мы не можем подтвердить или опровергнуть данную информацию, однако такой вариант не исключен, учитывая приверженность иностранцев к сохранению экологии. И вот тут возникает вопрос, а знает ли обо всем происходящем главный акционер КТК – ПАО «Транснефть», чьим прикомандированным сотрудником является Генеральный директор?

versia.ru