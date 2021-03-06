Які продукти захистять від серйозних проблем із зором, пояснили лікарі

Очі потребують отримання поживних речовин не менше, ніж всі інші частини нашого тіла. Вони потрібні для запобігання катаракти, глаукоми та інших проблем із зором. Тому лікарі радять вживати певні продукти, які захистять від серйозних проблем з очима. Повідомляє eatright.org.

Капуста калі й листова зелень. Зелені листові овочі є джерелом лютеїну і зеаксантину, які пов’язані з вітаміном А і бета-каротином. Найбільше цих компонентів в капусті калі. Вона допоможе захистити тканини очей від ушкоджень сонячним світлом і знизити ризик вікових змін зору.

Якщо вам складно дістати цю капусту, або ви не є її прихильником, можна їсти білокачанну капусту, броколі, горох, ківі, червоний виноград, жовті гарбузи, апельсини, кукурудзу та фісташки. При цьому організму потрібен жир для поглинання лютеїну і зеаксантину, тому додатково потрібно налягати на оливкову олію або авокадо.

Солодка картопля. Бета-каротин надає цьому овочу характерний жовтуватий колір. В організмі людини бета-каротин перетворюється на вітамін А, який запобігає сухості очей та курячій сліпоті.

Якщо вам не подобається солодка картопля або батат, можна налягати на моркву і мускатний горіх, а також шпинат та зелену капусту. Джерелами вітаміну А є печінка, молоко та яйця.

Полуниця. У свіжій соковитій полуниці багато вітаміну C – антиоксиданту, який допомагає зменшити ризик катаракти. Також додавайте у свій раціон й інші багаті цим вітаміном продукти, наприклад, цитрусові, перець, броколі та диню.

Здорові жири Омега-3. Жирні кислоти Омега-3 дуже корисні для здоров’я зору. Відмінним їх джерелом є жирна риба на зразок лосося. До інших продуктів, що їх містять можна віднести волоські горіхи.

: greenpost.ua

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