Киркоров отреагировал на воссоединение Ани Лорак с экс-мужем

Поп-король российской эстрады, фигурант базы сайта «Миротворец» Филипп Киркоров, на вечеринке которого встретились певица Ани Лорак и ее бывший муж бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, опубликовал их совместное фото в сториз Instagram.

Филипп Киркоров дал грандиозную вечеринку в честь выхода своей новой песни. На тусовке встретились многие известные люди, в том числе бывшие супруги Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу. На мероприятии присутствовала и их дочка София.

Судя по тому, что Филипп Киркоров опубликовал фото бывших супругов, он приветствует воссоединение этой семейной четы. Ранее поклонники требовали, чтобы Мурат и Ани Лорак помирились.