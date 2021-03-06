В Иране неизвестный пытался захватить пассажирский самолет

В Иране военные Корпуса стражей исламской революции предотвратили угон самолета авиакомпании Iran Air Fokker 100. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tansim со ссылкой на сообщение военных.

По словам военных, самолет вылетел после 10-минутной задержки из аэропорта города Ахваз в город Мешхед.

«Злоумышленник хотел посадить самолет в аэропорту в одном из южных арабских государств Персидского залива», — заявили военные.

Самолет экстренно посадили в аэропорту города Исфахан в центральной части Ирана. Злоумышленник задержан.

«Все пассажиры самолета полностью здоровы и были отправлены в заранее запланированный пункт назначения другим рейсом», — сообщили в КСИР.

Другие подробности инцидента не сообщаются.