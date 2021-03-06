В Києві дівчина влаштувала стрілянину, щоб зробити ефектні фото (відео)

В Києві дівчина, позуючи для фото, випадково вистрелила з пістолета, який тримала в руці.

Відео свого невдалого позування дівчина виклала на своїй сторінці у соцмережі, де має понад 60 тисяч підписників. “Стріляю вгору. Прямо в рай”, – підписала його.

Через необережне поводження зі зброєю міг хтось постраждати, зокрема, й сама блогерка. Поруч був також оператор, але на щастя, в нього дівчина не поцілила.

Відео зібрало багато негативних відгуків в мережі, користувачі звинуватили дівчину в необережному поводженні зі зброєю, яке могло призвести до трагічних наслідків.

: kriminal.tv

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