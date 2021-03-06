Сидел Ермак, объятый думой: почему глава офиса Зеленского теряет влияние

Степень влияния главы Офиса президента Андрея Ермака на Владимира Зеленского давно уже стала притчей во языцех.

Как это часто бывает в украинской политике, глава президентской администрации сосредоточил в своих руках массу направлений: от международных переговоров до влияния на строительный бизнес в Киеве. Однако все меняется, и в последнее время над Ермаком начали сгущаться тучи, а некоторые эксперты заговорили о его скором увольнении. Может ли карьера Ермака во власти уйти в крутое пике уже в самое ближайшее время — читайте в материале «Апострофа».

Зеленский уходит вправо, Ермак там не нужен

Похоже, что к концу второго года президентства Владимир Зеленский несколько разочаровался в выбранной изначально стратегии: попытки удержаться между двух огней, не склоняясь ни вправо, ни влево — привели к ожидаемому результату — политикой главы государства не довольна ни одна из сторон.

Однако в последнее время Зеленский забирает явно вправо: атаки на Виктора Медведчука и его сторонников, заявления о вступлении в НАТО при поддержке США, создание «Крымской платформы» и так далее. При этом Зеленский не становится вторым Порошенко, сохраняя значительную долю центристской риторики — в теории это может дать хороший результат. Но глава Офиса президента Андрей Ермак не слишком вписывается в эту стратегию.

Проблема в том, что скандал с якобы срывом операции по «вагнеровцам» продолжает висеть дамокловым мечем над головой руководителя ОП: на какое-то время эта история затихла, но в последние недели в ней появились подвижки. Есть тревожные для Ермака сигналы: например, его возможный вызов на допрос в Госбюро расследований, о чем недавно объявил и.о. директора Алексей Сухачев.

«Следователями ГБР проводится постоянная работа, ежедневно, ежечасно относительно указанного уголовного производства. В том числе, допросы лиц, которых вы указали», — заявил он нардепам в Верховной Раде на вопрос, когда все же будет допрошен Ермак.

Если действующего главы Офиса президента вызовут на допрос — это будет беспрецедентный шаг для украинской политики. А учитывая тот факт, что харьковчанин Сухачев близок к нынешнему генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, возникает закономерный вопрос относительно взаимоотношений между Ермаком и силовым крылом.

«Наблюдая за событиями последних дней, действительно можно сказать, что влияние Ермака пошатнулось. Мы помним провал с Юрием Витренко, что очень сильно било по Зеленскому. Есть проблемы на американском направлении — это тоже показательно. Ермак ведь с самого начала говорил, что внешняя политика будет являться его приоритетом. И переговоры с русскими тоже зашли в крутое пике — сейчас сложно сказать, что мы к чему-то придем. Да, есть какой-то позитив в виде Медведчука, но сложно сказать, насколько этого достаточно для гарантии своего места как первой скрипки и наиболее доверенного человека», — отметил в беседе с «Апострофом» политический эксперт Международного центра перспективных исследований Максим Степаненко.

«Все сейчас ожидают материалов расследования по «вагнеровцам» — это вопрос, который держит в напряжении все политическое сообщество. Многое будет зависеть от того, насколько все будет критично и как отреагируют люди. При этом я бы не взял смелость утверждать, что Ермак — сбитый летчик. Мы знаем, что какой-то гарантией являются его близкие отношения с Зеленским и сложно сказать, сколько президент еще готов выдерживать его недостатки. Но то, что деятельность Ермака стала не настолько эффективной – факт», — добавил эксперт.

Задержание «вагнеровцев»

Фото: tvr.by

Кейс Ермака с Донбассом провалился

Как писал «Апостроф», подводя итоги прошлого года, главным достижением украинской власти стало беспрецедентно долгое перемирие на Донбассе. В течение нескольких месяцев на востоке Украины действительно было почти тихо, на что, в частности, делал акцент в своем новогоднем обращении Зеленский.

Однако это уже в прошлом: интенсивность боевых действий растет, ВСУ снова теряют бойцов погибшими и ранеными, а со стороны оккупационной администрации «Л/ДНР», а также из Кремля звучат намеки на то, что дальше будет еще хуже.

«Нам все труднее быть приверженными всем тем договорённостям, которые есть. Нам всё труднее в одностороннем порядке соблюдать дополнительные меры по прекращению режима огня. И, конечно же, без превентивных мер сейчас нам просто не обойтись», — заявил 4 марта главарь «ДНР» Денис Пушилин.

Еще один жирный намек Украине пришел от пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. «Красная черта — это возобновление полноформатных боевых действий. Сейчас мы видим, что все чаще идут обстрелы с украинской стороны», — заявил он практически в унисон со ставленником Кремля.

Складывается впечатление, что с той стороны уже активно готовят себе оправдание для обострения. Не исключено, что причиной стала атака Зеленского на Медведчука, который был главным агентом влияния России в Украине, но в одночасье лишился и инструментов для пропаганды, и «трубы», которая ежегодно генерировала десятки миллионов долларов, необходимых для дальнейшего продвижения кремлевских нарративов в Украине. В любом случае достижение перемирия было одним из немногих успехов Ермака в должности главы Офиса президента. Теперь и этого нет.

«Действительно, почти два года в окружении Зеленского выстраивалась линия на поиск точек соприкосновения с Москвой. Был сделан акцент на встрече с Путиным и так далее, но это были воздушные замки. Сейчас же происходит радикализация руководства страны. Насколько дальше будет востребован трек, который проводил Ермак? Этот вопрос остается открытым. В последние недели Зеленский начал действовать решительно внутри страны, а во внешней политике мы пока этого не увидели. Возможно все ограничится только внутренним фронтом», — отметил в беседе с «Апострофом» политолог, директор Института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Миселюк.

Владимир Зеленский и Андрей Ермак

Фото: president.gov.ua

Кто может подсидеть главу ОП

История с санкциями Зеленского против Медведчука и компании может повлиять на всю сложившуюся с 2019-го года структуру власти. Фактически, благодаря пятничным заседаниям, СНБО превращается едва ли не в самый влиятельный орган государства. И там Ермак уже только один из членов Совета, стоящий по должности ниже, чем секретарь Александр Данилов, которому Зеленский поручает собирать заседания, выступать на брифингах перед журналистами и ходить на политические ТВ-шоу по пятницам.

К тому же в вотчине Ермака на Банковой все тоже далеко не так однозначно. Как сообщил информированный источник “Апострофа”, есть сразу три претендента на кресло главы ОП в случае его увольнения. «Один из основных вариантов — Кирилл Тимошенко, который уже активно пытается себя продать через некоторые СМИ. Есть определенные шансы у Андрея Смирнова, но они значительно ниже. И есть еще один претендент — Валерий Кондратюк. Его кандидатуру продвигают наши американские партнеры», — отметили в беседе с изданием.

Генерал-лейтенант Кондратюк — действующий глава Службы внешней разведки, который три года был заместителем главы Администрации президента во времена Порошенко. С этой точки зрения его назначение может показаться нереалистичным, однако это не совсем так.

«Кондратюк был в Администрации Петра Алексеевича не просто так. Определенные люди на Западе хорошо его знают», — добавил источник.

«Незаменимых людей нет и сам Зеленский это хорошо понимает. Прецеденты ухода таких людей как Трофимов, который казалось должен был оставаться из-за близких отношений, показали, что президент готов расставаться. При этом мы понимаем, что это не будет человек с улицы. Новым главой ОП должен быть человек, который там работал и имеет понимание о внутренних процессах, кулуарных моментах и прочем. Скорее всего, это будет кто-то из Офиса президента», — считает политический эксперт Максим Степаненко.

Впрочем, далеко не все политические эксперты считают, что дни Ермака в качестве главы ОП близятся к концу. «Такие слухи часто используются в дворцовых интригах. Вот, например, сейчас отыгрывают Рябошапку (Руслан Рябошапка — экс-генпрокурор, — «Апостроф») как альтернативу Сытнику. Поэтому в 90% случаев это является надуманным. Пока отставка Ермака не решает ничего. От этого Зеленского не полюбят в кругах Демпартии – он не станет им близок», — сказал «Апострофу» руководитель аналитического агентства «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Еще рано говорить о том, что дни Ермака в качестве главы Офиса президента сочтены, да и крайне маловероятно, что Зеленский пойдет на резкий разрыв отношений — это тоже не сыграет ему в плюс и покажет наличие внутренних проблем в команде главы государства. Однако если ситуация продолжит развиваться в таком же ключе, то Ермак обязательно продолжит терять влияние пока не окажется в статусе «английской королевы». Незавидная перспектива для того, кто еще недавно был главным фаворитом и правой рукой президента.

apostrophe.ua