Судья в Индии предложил обвиняемому жениться на изнасилованной школьнице, чтобы избежать тюрьмы

Тысячи людей призывают главу правосудия Индии уйти в отставку из-за скандального предложения для подсудимого.

Главный индийский судья Шарад Арвинд Бобде предложил обвиняемому жениться на изнасилованной школьнице, чтобы избежать наказания. Подробности резонансной истории сообщает издание The Guardian.

На скамье подсудимых оказался правительственный техник, которого обвинили в изнасиловании юной девушки. Во время судебного слушания по делу Шарад Арвинд Бобде предложил неожиданное решение.

«Если ты хочешь жениться на ней, мы можем тебе помочь. Если нет, то ты потеряешь свою работу и отправишься в тюрьму», — заявил главный судья.

После слов Шарада активисты за права женщин составили петицию с требованием о его отставке, документ подписали более 5,2 тысячи человек. Авторы заявили, что подсудимый обвиняется в преследовании, связывании, удушении, неоднократном изнасиловании девушки, он также якобы угрожал поджечь жертву и убить ее брата.

«Предлагая этому насильнику жениться на выжившей жертве, вы, главный судья Индии, стремились приговорить потерпевшую к пожизненному изнасилованию руками мучителя, который подтолкнул ее к попытке самоубийства», — подчеркнули активисты.

Петиция обратила внимание общественности к другому слушанию, во время которого Бобде задался вопросом, может ли половой акт женатой пары рассматриваться, как изнасилование. Стоит отметить, что официально сексуальное насилие внутри семьи не считается преступлением в Индии.