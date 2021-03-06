Бывший замминистра Немилостивый оштрафован за пьяную езду

Шевченковский районный суд Киева оштрафовал бывшего замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого на 10 200 гривен и лишил на 1 год водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Об этом Українським Новинам сообщил сотрудник суда.

“Вынесено постановление 11 февраля. Штраф 10 200 гривен и год лишения права управления автомобилем”, – сказал представитель суда.

Суд признал Немилостивого виновным в административном правонарушении по статье 130 Административного кодекса (управление транспортными средствами лицами, которые находились в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции).

На данный момент решение суда еще не обнародовано в Едином реестре судебных решений.

Как сообщалось, Кабмин уволил замминистра Немилостивого за езду в пьяном виде.