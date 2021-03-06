«Мешает Путину работать»: почему мытищинские переводчики подали иск против Навального

Владельцы бюро переводов Ex Libris Геннадий и Олег Егоровы подали иск на ₽10 млн к Алексею Навальному за моральный вред, а также потребовали от Google удаления его youtube-канала.

«Егоровы считают, что деятельность Навального нарушает их права и интересы: проводимая им работа препятствовала осуществлению предпринимательской деятельности бюро, в офисы посетители не могли пробраться из-за массовых протестов», — приводят «Открытые медиа» выдержку из искового заявления предпринимателей. Бизнесмены уверены, что протесты помешали им заработать деньги. В заявлении Егоровых также фигурирует президент России Владимир Путин — переводчики считают, что Навальный и его канал на Youtube мешают главе государства работать. Подробнее о причинах обращения в суд Егоровы рассказали в эфире Дождя.

Егоровы рассказали, что не являются адептами Путина или Навального, и при этом как предприниматели испытывают на себе бремя политических разборок. Этим иском они рассчитывают обратить на себя внимание и быть услышанными.

Они добавили, что Навальный призывает Запад к введению санкций, а эти меры, в случае принятия, отразятся на малом бизнесе. Егоровы, как владельцы бюро переводов, отмечают, что компании всех уровней прекращают работу с международными контрагентами, в результате чего спрос на их услуги падает.