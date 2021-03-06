Роскомнадзор хочет заставить социальные сети устанавливать счетчики посещаемости

Это необходимо для того, чтобы определять, подпадает ли тот или иной ресурс под действие нового закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещенного контента

В Роскомнадзоре хотят заставить социальные сети, работающие в России, установить счетчики посещаемости для облегчения контроля за ними властей. Ведомство уже разработало соответствующий проект приказа. Документ выложен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. До 18 марта будет идти его общественное обсуждение.

В приказе указано, что владельцам социальных сетей необходимо будет устанавливать предложенную Роскомнадзором программу, с помощью которой власти смогут определять количество пользователей информационного ресурса.

Роскомнадзор подготовил документ в связи с принятием закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещенного контента социальными сетями с многочисленной аудиторией. При помощи программы ведомство будет определять, подпадает ли тот или иной ресурс под его действие.

В том случае, если установка счетчика невозможна, Роскомнадзор намеревается направлять запросы о посещаемости владельцам социальных сетей. Если они его проигнорируют, ведомство определит число пользователей социальной сети при помощи собственного программного обеспечения либо общедоступной информации.

1 февраля вступил в силу закон, обязывающий социальные сети с ежедневной аудиторией в России более 500 тысяч человек самостоятельно отслеживать появление на своих платформах противоправного контента и блокировать его. Согласно инициативе, после попадания в специальный реестр социальная сеть должна передать российским властям сведения о своем владельце, который впоследствии будет нести ответственность за то, как проводится работа по выявлению и удалению запрещенной информации. Отчет о своих действиях в данном направлении социальные сети должны будут направлять в Роскомнадзор.