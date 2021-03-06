Вчені підтверджують вплив імбиру і часнику на продовження життя

Вчені констатують, що споживання імбиру і часнику сприяє придушенню запалення, чий розвиток в організмі є одним з ключових факторів його старіння.

Старіння характеризується погіршенням фізіологічних функцій організму людини і пов’язано з схильністю до певних захворювань: серцево-судинним, неврологічним, раку, захворювання, порушень обміну речовин. Прогресуванню старіння сприяють окислювальний стрес і запалення. Тим часом, чинити опір цим процесам допомагає споживання імбиру і часнику, – про це пише видання Express, посилаючись на ряд проведених досліджень.

Часник. Згідно з результатами, представленими на дослідницькій конференції, присвяченій проблемам старіння, організованому компанією Yakult в Токіо, ефект продовження життя, пов’язаний зі споживанням часнику, обумовлений поліпшенням функціонування кишечника. Вчені пов’язують користь пряного овоча для кишечника з великою кількістю натуральних волокон, що містяться в часнику і сприяють розвитку «хороших» бактерій. Ці мікроорганізми борються з шкідливими кишковими бактеріями, які виділяють токсини, здатні впливати на виникнення раку, недоумства, ожиріння, психічних захворювань.

Імбир. Національна бібліотека медицини США опублікувала дані, які підтверджують здатність імбиру покращувати показники стану серцево-судинної системи: завдяки йому знижуються рівні тригліцеридів і «поганого» холестерину з ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ).

Також, повідомляє Express, є свідчення того, що імбир здатний пригнічувати і регулювати деякі патологічні процеси, включаючи нейродегенеративні захворювання і хвороби, асоційовані з метаболічними порушеннями (цукровий діабет, ожиріння).

Імбир і часник. Результати дослідження, опублікованого на Sift Deck Research Page, свідчать про їх антиоксидантні та протизапальні ефекти, що захищають від прискореного старіння.

“Попередні роботи вже показали, що споживання часнику збільшує рівень внутрішніх антиоксидантів, таких як глутатіон, що знижує окислювальний стрес в організмі. У свою чергу імбир також має протизапальну дію, і ці якості тісно пов’язані з механізмом уповільнення старіння”, – постулюють наукові експерти.

Вплив імбиру і часнику на продовження життя вчені пояснюють вмістом великої кількості біологічно активних сполук.

: ukrhealth.net

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