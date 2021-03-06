Ілона Гвоздьова вперше показала свою фігуру після пологів

Популярна українська танцівниця Ілона Гвоздьова вперше показала, як виглядає після пологів. На своїй сторінці в соцмережах вона опублікувала фото, на якому позує в бежевому боді.

У дописі жінка заявила, що в неї не ідеальна фігура, проте, танцівниця намагатиметься повернути колишню форму тіла. Також Ілона Гвоздьова зізналась, що навчилась любити себе будь-якою. За її словами, після тридцяти років кожна жінка красива по-своєму.

Танцівниця заявила, що задоволена своєю фігурою після пологів. Жінка відчуває себе красивою та щасливою. А ще Ілона Гвоздьова зізналась, що для коханого чоловіка вона завжди буде ідеальною.

Фани засипали танцівницю компліментами й заявили, що жінка перебуває у чудовій формі. Вони оцінили струнку талію Ілони Гвоздьової та залишили багато хороших слів.

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Допис, поширений Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

: wona.com.ua

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