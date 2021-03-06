В Україні змінили правила перевезення дітей в авто: перші деталі

В Україні почали діяти нові правила щодо перевезення в автомобілях дітей. Відповідні зміни до постанови вніс Кабмін.

Про головні зміни повідомив на сторінці в Facebook перший заступник керівника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Що змінилося в постанові:

відтепер вік дитини не вказується, тільки зріст – 145 сантиметрів;

зникла вимога щодо користування дитячих утримуючих систем в транспортних засобах, які здійснюють пасажирські автобусні перевезення та у спецтранспорті (СБУ, Нацполіція, ДСО, ДНСН, Держприкордонслужба).

Варто зазначити, що дитяча утримуюча система – це обладнання, яке дає змогу утримувати дитину в нахиленому чи сидячому положенні. Це суттєво зменшує небезпеку травмуватися під час ДТП, гальмування чи інших аварійних ситуацій.

Такі системи потрібно використовувати у транспорті, який обладнаний системами з’єднання дитячих систем чи ременями безпеки.

Статистика ДТП:

У 2020 році в Україні сталося майже 4,5 тисяч аварій за участю дітей. Близько 4 тисяч дітей отримали травми, 168 – загинуло.

: vgolos.com.ua

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