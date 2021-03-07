Появилось видео жесткого задержания россиянина без маски в торговом центре

В Красноярске на видео попало жесткое задержание полицейскими россиянина, который находился без маски в торговом центре. Кадры публикует .

На записи видно, что сотрудники правоохранительных органов прижали мужчину к полу и заковали в наручники.

Спутница россиянина, снимающая происходящее на видео, заявила, что сразу же после замечания полицейских они ответили, что покинут торговый центр, но уйти не успели.

В пресс-службе регионального управления МВД пояснили, что пара игнорировала неоднократные требования правоохранителей надеть маски и пыталась скрыться. Кроме того, нарушитель во время задержания ударил полицейского, что и стало причиной жестких действий сотрудников.