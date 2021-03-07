Кадыров намекнул на украинский след в убийстве Немцова

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя появившуюся в ряде СМИ информацию о связи чеченцев с убийством российского политика Бориса Немцова, намекнул на возможное существование украинского следа в преступлении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Почему в этом деле так часто фигурирует Украина? Причем она появляется во всех самых важных эпизодах и событиях, связанных с преступлением»,— задался вопросом Кадыров. Он напомнил, что в момент убийства Немцова сопровождала украинская модель Анна Дурицкая, и указал на некоторые «странности» в ее поведении.

В частности, Кадыров указал на то, что после убийства она «почему-то как по указке» подошла к стоящей рядом мусороуборочной машине. «Казалось бы, какое отношение эта техника имеет к произошедшему? Уж не по той ли причине, что в ней находились потенциальные убийцы, которых она знала? А если это не так, то о чем она с ними беседовала в течение пяти минут?» — продолжил рассуждать Кадыров.

Кроме того, главу Чечни настораживает то, что Дурицкая не уделила внимания лежащему на земле Немцову, не попыталась привести его в чувство и даже не смотрела на него, а впоследствии уехала на Украину.

Также Кадыров сослался на сообщения о том, что пистолет, из которого стреляли в Немцова, якобы был завезен из Украины, там же прятался и убийца. «И по некоторым источникам, в той же стране был завербован», — добавил он.

Ранее Рамзан Кадыров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о связи чеченцев с убийством российского политика Бориса Немцова. Он назвал эти публикации ложью, а их авторов — «западными марионетками». По его мнению, «иностранные хозяева» избавились от Немцова, поскольку он «роль свою отыграл» и «пользы им он больше не приносил». При этом они свалили вину на чеченцев, потому что знают, какие они «защитники Отечества и что в любое время готовы жизнь отдать за Россию», а потому они «для них как кость в горле».

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В него попали четыре пули, он скончался на месте.

В январе 2016 года в Следственном комитете России заявили о раскрытии дела Немцова. Обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму, предъявлено Зауру Дадаеву, его сообщникам Анзору и Шагиту Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву. Кроме того, заочно арестован и объявлен в международный розыск возможный организатор убийства Руслан Мухудинов.