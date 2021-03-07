Скопинский маньяк собрался жениться

70-летний Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, вернулся домой после 17 лет заключения за похищение и изнасилование двух девушек. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Отвечая на вопрос журналистов о своих планах, Мохов ответил, что собирается жениться. «Нашел себе бабушку молодую», — объяснил он.

Мохов вернулся в родной город ночью. Как уточнил «Интерфакс», дом, в котором он жил, пришел в аварийное состояние и маньяк отправился ночевать в гостиницу, однако там его узнали и отказались заселять. Мохов потребовал полицейских разобраться с ситуацией, после чего его увезли в отдел.

На утро бывший заключенный заявил, что теперь с «мешком денег», полученных за съемки на телевидении, отправится на юг.

3 марта стало известно, что Мохов после выхода из колонии приехал в Москву для участия в ток-шоу, тем самым нарушив условия административного надзора, установленного на шесть лет.

30 августа 2005 года Виктора Мохова приговорили к 17 годам лишения свободы. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город. Следующие 1296 дней школьницы в качестве секс-рабынь провели в бункере, который маньяк заранее вырыл на своем участке под гаражом. За неповиновение педофил лишал пленниц еды, воды и света, распылял в подвале слезоточивый газ. Одна из школьниц дважды рожала от Мохова. Спастись им удалось, передав на волю записку.