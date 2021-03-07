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Знімав порно у дитсадочках: на Київщині спіймали 48-річного фотографа

07.03.2021

Поліцейські спецпризначенці затримали зловмисника, якому інкримінують розповсюдження дитячої порнографії. Чоловік працював фотографом та їздив дошкільними навчальними закладами Українки Обуховського району Київщини.

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру 48-річному фотографу за розповсюдження дитячої порнографії.

Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі із забороною займатися діяльністю, пов’язаною з дітьми на 3 роки після звільнення.

Примушував школярів позувати у відвертих позах

Як зазначили поліцейські, чоловік довгий час фотографував дітей у трьох дитячих садках Українки.
Користуючись довірою дорослих, він залишався з дітьми наодинці та змушував їх роздягатись та позувати на відеокамеру.
За словами затриманого, він працював на іноземця, який платив по 5 тисяч доларів за один відеозапис.

Фотограф стверджує, що замовник дізнався про те, що він працює з дітьми з промо-ролика, який чоловік зробив заради реклами своєї роботи. Отримавши гроші та інструкції щодо зйомок, зловмисник зголосився та почав заробляти чималі гроші.

Йому вже повідомили про підозру у скоєнні тяжкого злочину.

: kyivnews.24tv.ua

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