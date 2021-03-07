Знімав порно у дитсадочках: на Київщині спіймали 48-річного фотографа

Поліцейські спецпризначенці затримали зловмисника, якому інкримінують розповсюдження дитячої порнографії. Чоловік працював фотографом та їздив дошкільними навчальними закладами Українки Обуховського району Київщини.

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру 48-річному фотографу за розповсюдження дитячої порнографії.

Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі із забороною займатися діяльністю, пов’язаною з дітьми на 3 роки після звільнення.

Примушував школярів позувати у відвертих позах

Як зазначили поліцейські, чоловік довгий час фотографував дітей у трьох дитячих садках Українки.

Користуючись довірою дорослих, він залишався з дітьми наодинці та змушував їх роздягатись та позувати на відеокамеру.

За словами затриманого, він працював на іноземця, який платив по 5 тисяч доларів за один відеозапис.

Фотограф стверджує, що замовник дізнався про те, що він працює з дітьми з промо-ролика, який чоловік зробив заради реклами своєї роботи. Отримавши гроші та інструкції щодо зйомок, зловмисник зголосився та почав заробляти чималі гроші.

Йому вже повідомили про підозру у скоєнні тяжкого злочину.

: kyivnews.24tv.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.