Під Києвом автомобіль збив підлітка, що переходив на зелене світло (відео)

У Вишневому Київської області на регульованому пішохідному переході автомобіль збив неповнолітнього. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці у Facebook.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Вишневому на перехресті вулиць Європейської та Святошинської. Автомобіль Jeep збив 15-річного підлітка, що переходив на зелене світло.

Хлопець отримав відкритті переломи обох ніг.

Після інциденту і до приїзду поліції та швидкої медичної допомоги дорогу перекрили.

: sud.ua

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